Dette er Arbeiderpartiets drøm, Trellevik

Høyres reformer er ødelagte. Ap vil stake ut en ny kurs.

«Vi lover at det ikke skal gjøres vedtak om nedleggelser av statlige tjenestesteder i neste stortingsperiode», skriver Marte Mjøs Persen (Ap). Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Marte Mjøs Persen Ordfører i Bergen og Aps førstekandidat til stortingsvalget fra Hordaland

Brutte løfter og reformer uten penger og innhold er arven etter åtte år med Høyre-styre. Nå må vi sette vanlige folk først for å komme oss videre.

Når noe er ødelagt, så må det repareres. Kan det ikke repareres, så må det skrotes. Reformene Ove Trellevik (H) snakker varmt om i BT den 01.02 er ødelagte.

Riksrevisjonen peker på at jernbanereformen ikke har gitt et bedre tilbud for togpassasjerer. Det er for mange forsinkelser og togene er ikke blitt mer til å stole på.

Politireformen er underfinansiert, og mens regjeringen holder på med sin justisministerkarusell, kjemper spesialister og generalister i politiet om de smulene som er igjen.

Regionreformen lovet gull, men ga gråstein, og Høyres privatiseringsreform «Fritt behandlingsvalg» i sykehusene tapper stadig mer penger fra sykehusbudsjettene.

Gjennom snart åtte år har regjeringens mange sentraliserende reformer bidratt til en tillitskrise blant folk. Samtidig som mange opplever muligheter for vekst og verdiskaping i distriktene, har staten trukket seg ut.

En Ap-ledet regjering etter stortingsvalget i 2021 vil umiddelbart endre kurs i politikken. Som en start – for å bidra til å gjenreise tilliten – lover vi at det ikke skal gjøres vedtak om nedleggelser av statlige tjenestesteder i neste stortingsperiode. Og det innføres en regel om distriktspolitisk konsekvensanalyse av alle reformer. Men viktigere er likevel tiltakene for å skape optimisme og framtidstro i hele landet: trygge gode arbeidsplasser og velferd, trygghet og utdanning i hele landet.

Arbeiderpartiet jobber for å minske forskjellene og styrke fellesskapet – reform-rotet til Høyre gjør det motsatte. Derfor må vi rydde opp og stake ut en ny kurs. Arbeid til alle, en sterkere velferdsstat og en klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.

Ove Trellevik (H) beskylder Ap for å være bakstreversk. Det avviser Marte Mjøs Persen. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Norge trenger tusenvis av nye arbeidsplasser. Ledigheten må ned i kjølvannet av koronakrisen. Selv med en vaksine kommer vi til å slite med høy ledighet frem til 2022. Da kan vi ikke fortsette med en passiv næringspolitikk slik at viktige muligheter går tapt. Mulighetene for teknologiutvikling og nye arbeidsplasser er mange. I Norge bor og jobber noen av verdens beste fagfolk i industrien. Den kompetansen gir Norge fantastiske konkurransefortrinn innen fremtidsrettede næringer som hydrogen, karbonfangst og -lagring og havvind.

Trellevik er i sitt innlegg opptatt av snøen som falt i fjor, de feilslåtte reformene han er redd for at skal forsvinne. Jeg er opptatt av hvor vi skal og hvordan vi kommer oss dit. Nå er det vanlige folks tur!

Aps drøm er arbeid til alle, en sterkere velferdsstat og en klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.