Høyskolene fikk et nytt digitalt system for reiseregninger. Nå bruker vi langt mer tid på å fylle ut skjemaet enn tidligere.

Er digitaliseringen en trussel mot de eldre? Åpenbart vil «disruptive» (altomfattende) endringer være en trussel. Når jobben forsvinner eller det kreves helt annen kunnskap enn tidligere vil eldre arbeidstakere være spesielt utsatt. Men dette er tross alt unntaket. I de aller fleste jobbene kommer digitaliseringen gradvis. Da er det ingen grunn til at eldre arbeidstakere skal komme dårlig ut.

Ta den sekstiårige byggingeniøren. Da han kom i jobb måtte alle beregninger av bygninger, broer m.m. gjøres manuelt. Verktøyene kunne være regnestav og kalkulator, etter hvert også enkle datasystemer. I dag gjøres alle beregningene automatisk, av avanserte programmer som har alle data om bygget. Det er ingen grunn til at vår ingeniør ikke skal mestre dette. Tvert imot. Han står sterkere enn de yngre ingeniørene som kanskje bare har teoretisk forståelse av hva som skjer i programmet. Erfaring er en meget godt grunnlag for å detektere feil i data eller programmer, også til å utnytte systemene best mulig.

Når mange sliter med å mestre digitaliseringen skyldes det i stor grad at programvaren ikke er tilpasset oppgavene. Det gjelder spesielt om en bruker programvare utviklet for andre brukergrupper. Implisitt i programmet kan det være forutsetninger som først oppdages når systemet kommer i bruk. Det tyske systemet for å sette opp turnus kan virke perfekt i Tyskland, der de få som gjør denne jobben kan få god opplæring. Men når systemet kommer til Norge, der tusenvis av avdelingsledere skal bruke systemet blir det for komplisert.

Når systemene ikke gjenspeiler de rutinene og prosedyrene en allerede har, kan nok eldre arbeidstakere komme dårlig ut. Da vil tidligere kunnskap om hvordan jobben skulle utføres kunne bli et problem. Om det da også viser seg at de nye løsningene er mer tungvinte i bruk enn de gamle kan nok mange av de eldre miste motivasjonen.

For flere år siden fikk høyskolene et nytt system for reiseregninger. Det skulle erstatte tidligere papirskjema. Problemet er at vi bruker langt mer tid på å fylle ut en reiseregning nå enn tidligere. I tillegg er datasystemet langt mindre fleksibelt enn papirskjemaet og det er lett å gjøre feil. Mens nyansatte aksepterer situasjonen, de kjenner ikke til noe annet, vil vi som har kunnskap om hvordan det var før irritere oss hver gang vi må kaste bort mye tid på dårlig datasystem.

Dersom datasystemene utvikles i nært samarbeid med brukerne går det bedre. Selv avanserte systemer vil bli tatt i bruk uten problemer. Dette gjelder også for eldre arbeidstakere.

For noen år siden utviklet vi et datasystem for et støperi. Mange av de ansatte var eldre. Noen hadde aldri brukt en datamaskin, ikke engang tatt i et tastatur. Med oversiktlige skjermbilder og trykkfølsomme skjermer fikk vi alle med – uten problemer. Det som var viktig var at de ansatte fra dag en så at dette systemet kunne forenkle og forbedre jobben.

Når alle data ble registrert fortløpende kunne systemet også ta ut all dokumentasjon. Det som før var et problem, å skrive rapporter, ble nå automatisert. Spesielt eldre arbeidstakere satt pris på det.

Når programvaren er tilpasset brukernes behov vil erfarne arbeidstakere med en gang se hvordan de kan bruke systemet. Det gleder derfor en utviklers hjerte å se sekstiåringen som legger bort vinkelsliperen, tar av seg arbeidshanskene og setter seg ned med tastaturet for å legge inn data for å sjekke at alle kvalitetskrav er oppfylt. Det går bra, uten opplæring.

Poenget er at arbeidstakeren kan utnytte sin erfaring og sin forståelse av jobben når han bruker datasystemet. Digitaliseringen blir da et verktøy og en mulighet til å gjøre en enda bedre jobb – spesielt for de med god erfaring. Digitaliseringen er ingen trussel mot eldre arbeidstakere!