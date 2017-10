Det kan virke som om det er mangelen på etikk, moral og yrkesstolthet som er problemet.

Dessverre er det mange eiendomsmeglere som ikke gjør seg fortjent til tilliten vi som forbrukere gir dem. Dette er på nytt dokumentert gjennom store saker i media de siste ukene.

Huseiernes Landsforbund er et uavhengig forbund for folk og familier som bor i blokk, rekkehus og enebolig. Vi skal være vaktbikkje for interessene til folk flest i møte med sterke kommersielle krefter.

Huseiernes egen opinionsundersøkelse fra tidligere i høst bekrefter det samme inntrykket. 15 prosent av boligkjøperne er direkte misfornøyd med jobben meglerne gjør. Men knapt noen klager. Vi bruker ikke den sterke forbrukermakten vi har.

I bolighandelen bør det ikke være boligkjøper og boligselger som står mot hverandre. Både kjøper og selger er amatører. I bolighandelen er det forbrukernes interesser, både kjøper og selger, som skal ivaretas i møte med alle de som tjener store penger på eiendomshandelen. Vi arbeider for at regjeringen og Stortinget endrer lov- og regelverk knyttet til bolighandelen. Forbrukernes interesser må styrkes, og eiendomsmeglernes og takstmennenes rolle og ansvar må bli større og tydeligere. Behovet for dette er kjent og er ytterligere forsterket gjennom sakene media har satt søkelyset på i det siste.

Eiendomsmeglerforbundet har gjennom lang tid gjort et godt og fortjenestefullt arbeid for å heve kvaliteten i bransjen. Det har uten tvil hevet kvalitet og standard blant meglerne. Men dessverre viser enkelthistorier i media, klagestatistikk og forbrukerundersøkelser at det fortsatt er mange brodne kar. Det skorter på kvalitet og kunnskap. Men aller mest kan det virke som om det er mangelen er etikk, moral og yrkesstolthet som er problemet. Fra vårt ståsted kan vi få inntrykk av at grådighet og jaget etter selv å tjene penger, kommer foran det som er kundens og forbrukerens interesser.

Mellom boligkjøperne og boligselgerne på den ene siden og eiendomsmeglerne på den andre, er det en ubalanse. De fleste av oss kjøper og selger bolig to til tre ganger i løpet av livet, mens meglerne gjør det hele tiden. Det gir et helt spesielt behov for tillit. Som forbrukere må vi kunne stole på at meglerne bruker kunnskap og erfaring til vårt beste og ikke til egen vinning.

I ubalansen ligger sannsynligvis også årsaken til at vi i så liten grad klager når vi møter eiendomsmeglere som ikke innfrir kravene til kvalitet og etikk. Meglerne har et kunnskapsovertak som gjør det krevende å klage. Vi frykter å bli overkjørt og trukket inn i langdryge og kostbare prosesser. Da er det for mange av oss enklere å holde munn. Det er synd at det er slik.

Så hva skal vi gjøre for å sikre at forbrukernes interesser blir bedre ivaretatt? Vi må bli flinkere selv til å si ifra, enten på egen hånd eller gjennom bistand fra forbrukerorganisasjoner som Huseiernes Landsforbund. Eiendomsmeglerbransjen må fortsette sitt arbeid for å heve kvaliteten og luke ut råtne egg og brodne kar. Og til slutt – nå må politikerne gå fra ord til handling og sørge for endringer i lovverket som flytter ansvar fra forbrukerne til de profesjonelle i eiendomshandelen.