Det er ikke riktig, som professor Brudvik hevder, at Bergen kommune ønsker å kvitte seg med legene.

Fastlege og professor Christina Brudvik har i leserinnlegg 2. november fremsatt uriktige opplysninger om situasjonen ved Bergen legevakt.

Som storbylegevakt gir Bergen legevakt et tilbud som omfangs- og kvalitetsmessig går langt ut over kommunenes plikt til allmennlegevakt. Tilbudet ved Bergen legevakt inneholder etter avtale med Helse Vest både kommunehelsetjenester og spesialisthelsetjenester i en fullt ut integrert modell. Det betyr at leger og annet helsepersonell som er ansatt i Bergen kommune, arbeider både med kommunehelsetjenester og spesialisthelsetjenester. Overgangene mellom disse ikke er merkbar for pasientene.

Dette har etter Bergen kommunes syn vært en svært vellykket modell som vi har ønsket å beholde. Imidlertid sa Helse Vest opp avtalen om denne modellen i fjor høst, med sikte på at spesialisthelsetjenestene etter oppsigelsestiden skal utføres av Helse Bergen. Bergen kommune beklager dette, men Helse Vest har rett til å bestemme hvem som skal levere spesialisthelsetjenester i sin region.

Når viktige deler av virksomheten ved Bergen legevakt nå skal overføres fra Bergen kommune til Helse Bergen, gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser. Leger som i mesteparten av arbeidstiden sin har arbeidet med arbeidsoppgaver som skal overføres til Helse Bergen, har rett til å beholde disse arbeidsoppgavene ved å få overført arbeidsforholdet til Helse Bergen.

Det har vært gjort grundige vurderinger av hvordan virksomhetsoverdragelsen kan gjennomføres på best mulige måte, og de tillitsvalgte har vært tett på i hele prosessen. Det er ikke riktig, som professor Brudvik hevder, at Bergen kommune ønsker å kvitte seg med legene. Som ansvarlig arbeidsgiver vil Bergen kommune imidlertid medvirke til at legene får sine rettigheter etter arbeidsmiljøloven ivaretatt. Bergen kommune vil fortsatt ha ansatt leger for å ivareta kommunale legevaktoppgaver, som kommunen også i fortsettelsen vil ha ansvar for.

Det er en ulempe for Bergen kommune at legene som overføres til Helse Bergen ikke lenger vil være ansatt hos oss etter virksomhetsoverdragelsen. Vi skulle gjerne beholdt disse legene og deres kompetanse i kommunen. Det er imidlertid en stor fordel for pasientene at de vil få hjelp av de samme høykompetente legene når de oppsøker Bergen legevakt.

Bergen kommune arbeider for at organisasjonsendringene som Helse Vest har krevet, skal bli minst mulig merkbar for pasientene. Vårt mål er at alle innbyggerne våre fortsatt skal få et trygt og godt tilbud når de oppsøker legevakten.