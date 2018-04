Jordbruksavtalen er så komplisert som han treng å vere, i eit land som ser ut og er slik Noreg er.

Det årlege jordbruksoppgjeret starta denne veka. Jordbruksavtalen er eit samansett system med nesten 100 ulike tilskotsordningar. Så samansett er det, at det finst ei seigliva myte om at ingen eigentleg har fullstendig oversyn over alle ordningane i avtalen.

Kjenneteiknet ved mytar er at dei ikkje er sanne, men akkurat denne myten prøver regjeringa å framstille som ei sanning kvar vår i samband med jordbruksoppgjeret. Ei av dei prioriterte sakene i regjeringserklæringa er nemleg å gjennomføre fleire forenklingar i jordbruksavtalen, som reduserer byråkratiet og gjer kvardagen enklare for bonden.

Kvifor? Det er ikkje lett å seie. Forenklingar av jordbruksavtalen vil berre føre til ein ting: At regjeringa får mindre att for pengane dei brukar på næringa. Og at vi som er bønder ikkje får produsert det mangfaldet av produkt vi produserer i dag. Det bør ikkje vere eit mål for nokon. Difor håpar eg at vi i dette jordbruksoppgjeret slepp å sjå nye forsøk frå regjeringa på å fjerne ordningar i jordbruksavtalen.

Jau, jordbruksavtalen er komplisert. Og er det nokon som forstår avtaleverket, er det bøndene og byråkratane. Men langt viktigare er det at jordbruksavtalen er komplisert av ein grunn. Har du reist rundt i Noreg? Har du sett forskjellane mellom dei små og bratte teigane i fjellsidene på Vestlandet, og dei store, flate kornåkrane på Austlandet? Har du vada i snø i Nord-Noreg mens våronna er i full gang i Rogaland?

Poenget er at verkemiddelapparatet i landbruket ikkje har oppstått i eit vakuum. Det er ikkje laga på eit kontor for å gje landbruksbyråkratar meir å gjere. Verkemidla er laga med utgangspunkt i korleis landet ser ut, kva klima vi har og med ei forståing av at jord har ulike kvalitetar. Ordningane i jordbruksavtalen er kartet som følgjer terrenget. Det er eit finmaska og komplekst system, som har eit mål: Å leggje til rette for mest mogeleg høgverdig landbruksproduksjon i alle delar av landet.

Dei fleste av ordningane i jordbruksavtalen er oppdelt etter geografi, produksjon og størrelse på garden. Det er også fleire velferdsordningar som gjev eit sikkerheitsnett for at bonden kan få prioritert ferie og fritid, og avløysing ved sjukdom.

Å forenkle ordningane i jordbruksavtalen, vil gjere det vanskelegare å nytte naturressursane i alle delar av landet best mogeleg. Forenklingar kan fort føre til forverringar for bonden. Og det passar jo bra. Omsuta for bonden er nok mindre viktig for regjeringa i denne samanhengen enn omsuta for eigen landbrukspolitikk.

Det er mykje som verkar komplisert for dei som ikkje driv med det til vanleg. Jordbruksavtalen er så komplisert som han treng å vere, i eit land som ser ut og er slik Noreg er.