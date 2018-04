Du får ikke oppleve stemningen på TV. Bergenserne må ta Brann Stadion tilbake.

Brann har lagt ned en fenomenal innsats i kamp etter kamp. Kaptein Wormgoor snakker om et fantastisk samhold i laget. Men publikum svikter. Doddo og BT mener at Brann har ansvaret for publikumssvikten. Det mener jeg er feil.

Brann gjør det de skal, men vi bergensere følger ikke opp. Mange har fått nye vaner og andre interesser. Interessen for Brann går ikke i arv lenger. Fjerne ligaer er lett tilgjengelig på TV-skjermen. I tillegg er selvfølgelig tilgjengeligheten via diverse medier totalt annerledes enn da Brann virkelig trakk store mengder publikum til Stadion. Da ser jeg bort fra gullåret og året etter.

Jeg drømmer om en fordums tid da stemningen på Staddaen var euforisk. Det var lykkerus når Brann gjorde det bra. I 1982 vant Brann cupen. En gang dro min fetter og jeg, henholdsvis ti og tolv år gamle, tidlig opp til Stadion for å få med oss semifinalen mot Moss. Vi ville komme frem til gjerdet for å kunne se. Vi hadde flagg og skjerf, og det var høytid. Det var en eneste stor fest. Det er ingen ting som slår 22.000 tilskuere på Stadion i en seier, og denne dagen vant Brann 3–1.

De som stilte opp, brydde seg og ga uttrykk for det, på godt og vondt. Det var en fantastisk tid, og unge mennesker fortjener å oppleve stemningen.

Hvorfor slipper ikke flere mennesker på Stadion følelsene løs? Hvorfor skal vi sitte der som marionettdukker? Stadion burde vært utsolgt hver eneste kamp. Bergenserne bør igjen gå mann av huse. Bergenserne må kle seg i rødt og hvitt. Bergensere må synge av full hals. Selv på 16. mai synger ikke bergensere lenger. Det er skuffende.

Brann varter opp med meget god fotball for tiden, og de har hatt gode resultater over tid. Brann fortjener at vi kommer tilbake til Stadion.

Jeg mener vi alle bør gå litt i oss selv. Hva skal vi gjøre i livet? Skal vi sitte hjemme i stolen og surfe på nett, følge opp Facebook og glo på TV? Skal vi bare bry oss om fjerne ligaer som er lett tilgjengelig på TV-skjermen? Vi bør begynne å bry oss litt om våre egne igjen, og stille opp og støtte laget i våre hjerter. Folk som bryr seg om Brann, stiller opp på Stadion.

Vi skal selvfølgelig gi beskjed hvis de ikke presterer, men aller mest skal vi juble når de spiller opp til fest, noe Brann gjør for tiden. Brann Stadion skal bety noe for oss bergensere, og Stadion skal spre frykt over resten av landet. Bli med å ta Stadion tilbake!

