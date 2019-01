DEBATT: Ærlig talt, er det noen grunn til å kave seg opp og snakke så nedlatende til folk?

Det hjertet er fullt av, renner gjerne munnen over av, og akkurat nå er mitt fylt til randen. Jeg vil ta et oppgjør med gamle, gretne gubber.

Mitt første møte med dem var på en nydelig sommerdag. Mannen min og jeg, sammen med to barn, skulle ta turen til Ulriken. I god tro parkerer vi på en parkeringsplass i nærheten av Montana terrasse. Da kommer en middelaldrende herremann kjørende, og ruller ned vinduet. Mannen virket hyggelig og harmløs ved første øyekast, og jeg var intetanende om hva jeg hadde i vente.

Mannen spurte hvilket ærend jeg hadde, og jeg svarte at vi skulle til Ulriken. Da fikk jeg en skyllebøtte av en annen verden. Tydeligvis var jeg frekk og løgnaktig. Det var visst ikke tillatt for andre enn beboere og deres gjester å parkere der. Da jeg beklaget meg for at jeg ikke visste dette, kom det så mye eder og galle at jeg ble stum. Vi flyttet selvsagt bilen, men vi var en smule oppgitt over denne oppførselen.

Så er det videre til mitt neste møte med en gammel, gretten gubbe. Jeg strener inn på Clas Ohlson en lørdag, og henvender meg til en ansatt i skranken. Før jeg har fått stilt et spørsmål, blir jeg avbrutt av en herremann. Jeg ble beskyld for å snike, og fikk flere frekkheter rettet mot meg. Det var ingen kø, og min oppfatning var at denne herremannen kom rett etter meg. Høflig som jeg er, unnskyldte jeg meg, og slapp ham til. Men ærlig talt, er dette en god nok grunn for å kave seg opp og snakke nedlatende til et annet menneske?

Som om ikke det var nok. En vinterdag skulle jeg kjøre min mor til øyelegen. Det var fullt på parkeringsplassen utenfor øyeklinikken, så jeg kjørte henne til døren. Jeg plasserte meg ved siden av en annen førerløs bil, og tenkte at dette var greit. Jeg kunne jo bare flytte meg dersom det skulle være nødvendig.

Etter en stund kommer en godt voksen mann og henvender seg til meg. Det var ikke tillatt å parkere der og jeg sto visstnok på noen hvite striper. Jeg hadde kanskje oppdaget dem om det ikke var for at de var dekket av snø. I stedet for å formidle dette på en dannet og høflig måte, så måtte han kjefte og smelle. Enda en gang ble jeg oppgitt og satt ut.

Disse tre hendelsene er grunnen til at jeg nå føler behov for å hyle ut min vrede. Alvorlig talt. Her prøver vi å lære barn og unge gode manerer, og så mangler den godt voksne generasjon manerer og dannelse. Skjerp dere! Man oppnår så mye mer med et smil og litt vennlighet. Livet er rett og slett for kort til å holde på slik.