DEBATT: Det er på tide å revurdere bruken av farge og bokstavkombinasjoner.

For flere år siden ble det tatt i bruk bilskilt med ulike fargekombinasjoner. En av disse er svarte tall på grønn bakgrunn og gjelder varebiler klasse to med redusert avgift. Kravet er at de kun har én seterad, med godsrom eller lasteplan bak.

Dette er hovedsakelig dieselvarebiler, som man på grunn av redusert avgift og grønne skilt skulle tro var miljøvennlige biler. Det er de absolutt ikke. Snarere tvert imot.

Etter at de første elbilene ble introdusert på begynnelsen av 1990-tallet, bestemte Statens vegvesen at disse skulle få sin egen bokstavkombinasjon, og EL ble tatt i bruk. Etter hvert ble EL brukt opp, men da elbilsalget virkelig begynte å ta av, har man fått problemer med å finne nye bokstavkombinasjoner som viser at dette er en elbil.

Det er nå på tide å revurdere bruken av farge og bokstavkombinasjoner.

Mitt forslag er at man finner en helt annen skiltfarge til varebil klasse to, og innfører grønne skilt på elbilene. Grønne skilt kan ha en hvilken som helst bokstavkode, da det er skiltfargen som viser om dette er en elbil eller ikke. Elbil og grønne skilt henger sammen, i motsetning til gamle forurensende varebiler som i dag kjører på grønne skilt. Varebilene kan få en hvilken som helst annen farge. Kanskje de kan få røde skilt?