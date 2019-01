DEBATT: Lider sportsjournalistene av fotballmani?

Av rent naturlige årsaker er tiden før og etter jul en stille periode i norsk fotball. Likevel har BTs sportssider vært pepret med stoff om Brann. Dag ut, dag inn er vi blitt bombardert med Brann-stoff.

Når man ikke kan finne aktuelt stoff, går man tilbake i tid og repeterer stoff man har hørt mange ganger før. Lider sportsjournalistene av fotballmani? Vi bor i landets nest største by i en landsdel med enorm aktivitet på idrettsfronten. I løpsmiljøet har vi til og med «produsert» løpere i verdenseliten.

Er man fullstendig blind for at der finnes utallige ungdommer som arbeider intenst med andre idretter enn fotball? Burde ikke disse i en fotballstille periode av og til bringes frem i det offentlige lys? Har ikke avisen et ansvar i så måte? Eller er det bare de idrettene som genererer og forbruker økonomiske midler i millionklassen som er av interesse for avisen?

Jeg er langt fra alene om disse tankene. Dusinvis av tidligere aktive fotballspillere er av samme oppfatning. En akseptabel løsning ville være å gi ut et eget hefte om Branns omskiftelige fortid og selge dette til spesielt interesserte.