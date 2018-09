KrF hører hjemme hos oss, og derfor håper vi at de ønsker regjeringsdeltakelse til høsten.

Etter snart fem år med ikke-sosialistisk flertall har vi fått gjennomslag for mye god politikk. Skal vi fortsette med en varm, raus, inkluderende og moderne politikk, er det svært viktig at KrFU viser vei og stemmer for at KrF skal bli en del av Solberg-regjeringen.

Etter å ha lest Magnus Hoem Iversens innlegg i BT om veivalget til KRF, er det én ting vi kan enes om: Det er bra om KrF tar et standpunkt snart. Når Krfu har landsmøte denne helgen, håper vi også at de ønsker å bli en del av regjeringen.

KrF har en lang og stolt tradisjon som et av Høyres nærmeste samarbeidspartier. Vi er partiene som har stemt mest likt i Stortinget, og under store retningsvalg har vi som regel stått på samme side. Vi har lagt bak oss flere vellykkede regjeringssamarbeid, og de siste fem årene har vi hatt et godt samarbeid i Stortinget.

Det er flere eksempler på saker hvor de ikke-sosialistiske partiene har kjempet tøffe kamper mot hverandre, men hvor vi alltid har evnet å respektere hverandres synspunkter.

Det er to saker vi spesielt ønsker å trekke frem. I debatten om reservasjonsrett unngikk venstresiden å anerkjenne de etiske og moralske dilemmaene. På borgerlig side vil KrF kunne ha en forståelse og en virkelighetsbeskrivelse som verken stempler eller ignorerer, men som faktisk lytter.

Abortdebatten som har florert i mediene de siste ukene, er et annet eksempel på forståelsen Høyre og KrF har for hverandre. Mens partiene på venstresiden konkurrerte om å overby hverandre med liberale forslag, sto Høyre og KrF sammen og forsvarte dagens vellykkede abortlov.

De ikke-sosialistiske ungdomspartiene har lenge løftet en debatt om fremtidens velferdsutfordringer. Hvordan skal velferdsstaten også være like god og like inkluderende for fremtidige generasjoner?

Forvalteransvaret er ikke bare et konservativt prinsipp, men en kristen dyd. Vi kan ikke la alle gode formål styre den økonomiske politikken, og vi er enige om at vi er mot summen av alle gode formål.

Det er en norsk verdi og prinsipp at velferdsstaten skal sikre like muligheter og utjevne sosiale forskjeller. Da trenger vi modige politikere som er villig til å forsvare den, og da trenger vi en forent borgerlig side.

Troen på at ideelle og private aktører kan gi minst like god velferd, valgfrihet og mangfold til dem som ønsker det, er også en tanke som KrF finner igjen hos høyresiden. Samfunnet skal være tuftet på enkeltmennesket, familien og de små fellesskapene. Her bygges velferden, og det overordnede synet på samfunnet er kanskje det som forener de ikke-sosialistiske partiene best. Vi setter enkeltmennesket foran systemet, og sikkerhetsnettet er ikke utelukkende noe som må komme fra kommunen eller staten. Hvis vi som samfunn ikke tar vare på hverandre, og alt skjer via en skattebetalt ansatt, står vi i fare for å miste det som er limet i samfunnet vårt.

Samtidig som KrF kan få en ypperlig mulighet til å arbeide langsiktig, må vi målrette innsatsen for å bistå dem som trenger det mest nå. Å legge til rette for en balansert innvandringspolitikk og god integrering, bedre og flere lærere, et arbeidsmarked som inkluderer alle, og et mer verdig liv for samfunnets svakeste, er god ikke-sosialistisk politikk, og kjernen i regjeringens politikk.

