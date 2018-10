Hvorfor er det greit å redusere gutters og fremtidige menns penis og fullstendige evne til følelse?

Aldersgrense 18 år for omskjæring kunne reddet den to måneder gamle svenske gutten Ilyas, som ifølge den svenske avisen Expressen fikk en alvorlig skade etter et inngrep ved en privat klinikk i Linköping.

Han er ikke alene om å ha lidd slike utilsiktede alvorlige skader etter omskjæring. Flere gutter dør etter omskjæring, også i Norge skjedde det for noen år siden.

En lege er en person som har som yrke å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer hos mennesker. De fleste gutter som blir omskåret, er friske, og inngrepet gjøres ut fra et ønske som kommer fra sosiale normer, ofte fremstilt som enten religiøse krav eller myter om helsefordeler.

Omskjæring innebærer å ta bort friske, funksjonelle og sensitive deler av kjønnsorganer. Når gutter får fjernet forhuden på penis, kan urinrørsåpningen snevres sammen slik at det blir vanskelig å tisse. Det kan utløse infeksjoner, ifølge en undersøkelse publisert i forskning.no i 2016.

Jo mindre barnet er, jo større er risikoen for alvorlige utilsiktede skader og komplikasjoner på kort og lang sikt. Jo yngre barnet er, jo svakere rustet er de til å takle smerter og traumer. Jo yngre barnet er, jo større behov har de for å slippe alt annet enn å få næring, omsorg, stell, nærhet og positiv kontakt med sine omsorgspersoner. Når barn blir omskåret, gjøres en stor urett mot dem.

Mange menn og gutter som har blitt omskåret som barn, føler en sterk opplevelse av svik og menneskerettighetskrenkelse fra familie og samfunnet som skulle ha beskyttet dem da de var maktesløse.

Hvordan kan vi la være å praktisere likhet for loven, likeverd og det sentrale prinsippet i den hippokratiske ed om først og fremst å ikke gjøre skade? Hvordan kan vi akseptere risiko for utilsiktede skader og komplikasjoner som den svenske gutten nå lider? Hvorfor er det greit å redusere gutters og fremtidige menns penis og fullstendige evne til følelse? Hvorfor er det greit at mange gutter har måttet bøte med livet på grunn av omskjæring?

Vi kan, og har både plikt og ansvar for å forebygge skader og krenkelser av menneskerettighetene til disse guttene. I 1995 vernet vi jenter mot alle former for kjønnslemlestelse.

Leger gjør innimellom feil, også med alvorlige konsekvenser. Risiko er noe vi må akseptere, men alltid søke å redusere. Men vi skal ikke akseptere risiko for et kirurgisk inngrep uten medisinsk begrunnelse, og som strider mot medisinetiske prinsipper. Risikoen ved kirurgi er størst for de minste av oss. Likt vern mot omskjæring for alle friske barn er ikke bare riktig og viktig ut fra medisinsk etikk. Det vil også styrke menneskerettigheter, religionsfrihet og likeverd.