Om du blir straffet uten lov og dom, fortjener du en unnskyldning?

Om dine barn blir straffet uten å ha gjort noe galt, fortjener de og du en unnskyldning?

Om du blir straffet for å ha elsket, og bare det, fortjener du en unnskyldning?

Om du blir straffet for den du er, ikke for en forbrytelse du har begått, fortjener du en unnskyldning?

Om du blir fratatt ditt statsborgerskap basert på en lov som sier at du mister det om du gifter deg med feil person, fortjener du en unnskyldning?

Om denne loven ikke fantes da du giftet deg, fortjener du en unnskyldning?

Om du blir utsatt for ulovlig mishandling av mobber, fortjener du en unnskyldning?

Om du blir satt i fangeleir uten lov og dom, fortjener du da en unnskyldning?

Dersom din regjering tar kontakt med Australia for å undersøke muligheten for å deportere dine barn dit, uten lov og dom, og uten mor og far, fortjener du da en unnskyldning?

Selvsagt gjør du det. Derfor har også tyskerjentene fått en unnskyldning. Derfor fortjener deres barn en unnskyldning.

Stig Breistein, jeg oppfordrer deg til å lukke øynene, og forestille deg at det var du som var utsatt for dette, og jeg som utsatte deg for det. Ville du ikke synes jeg skyldte deg en unnskyldning for å ulovlig ha satt deg i fangenskap, klippet håret av deg, fratatt deg statsborgerskapet, mishandlet deg?

Slike straffer ble ikke dem til del som produserte tungtvann for fiendens atombombedrømmer. Slike straffer ble ikke dem til del som bygget festningsanlegg for fienden. Slike straffer ble ikke menn til del. Slike straffer fortjener en unnskyldning.