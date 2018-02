Debatten om eggdonasjon må ikke avspores av ubegrunnede påstander om helseplager eller frykt for surrogati.

I et innlegg i BT 16. februar skriver Jana Midelfart Hoff (H) at sæddonasjon og eggdonasjon ikke kan sammenlignes. Men å donere sæd og å donere egg har ingen prinsipiell eller etisk forskjell, og bør på denne måten likestilles.

Hoff skriver at den ene donasjonen skjer naturlig, mens den andre krever et teknisk medisinsk inngrep med mulige helseplager både på kort og lang sikt. Det siste ønsker jeg å belyse.

Når du går gjennom prøverørsbefruktning, er det svært få som nevner langvarige bivirkninger eller helseplager. Jeg har selv i løpet av mine år med forsøk aldri fått en slik beskjed fra en lege. Når jeg selv spurte om økt risiko for blant annet kreft, fikk jeg til svar at det var ingen konkluderende studier på dette området.

Derfor spør jeg om hva slags helseplager Hoff snakker om og hvor man kan lese mer om dette.

At eggdonasjon og hormonstimulering kan ha helseplager på kort sikt som en ren bivirkning, er det ingen tvil om. Vi snakker da om hetetokter, humørsvingninger, og ømhet og oppblåsthet i mageregionen. Det innebærer også en viss risiko for overstimulering som i verste fall kan føre til sykehusinnleggelse. Likevel må det her nevnes at legene er svært forsiktige med dette, og det er ikke vanlig at det går så langt.

Selvfølgelig skal man ikke avfeie betydning av helseplager for en eventuell donor, men man må forholde seg til dokumentasjon og forskning når man skal vurdere det.

Videre sier Hoff at man ikke kan redusere spørsmålet til å handle om likestilling. For kvinnene som er i denne posisjonen, er det svært vanskelig å forstå hvorfor menn kan få hjelp innenfor Norges grenser, mens de selv må gjøre seg til forbrytere i utlandet.

Det er basert på kjønn og dermed et spørsmål om likestilling.

Hoffs påstand er at et ja til eggdonasjon åpner dørene for surrogati. Det er det ingen grunn til å anta. I Sverige er det tillatt med eggdonasjon, men forbudt med surrogati. Man kan helt fint behandle disse to områdene hver for seg.

Eggdonasjon handler om et medisinsk tilbud til en gruppe av befolkningen som til nå ikke har fått hjelp. Surrogati blir en annen diskusjon.

Noen ganger skal man rett og slett ikke gjøre saker større enn de er. Menn kan få hjelp. Kvinner nektes.