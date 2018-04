Det skal være en glede å oppdage viktige spor fra våre forfedre, ikke en økonomisk plage.

Dagene blir stadig lengre og varmere, og snøen på Byfjellene samt rundt om i kommunens mørklagte daler er snart ikke mer enn et minne. Med vårens anmarsj begynner tælen å tine og en velkjent figur, i form av hobbymetalldetektøren, begynner snart å gå manngard på de kultiverte områdene i og rundt Bergen.

Mange av disse hobbyarkeologene møter dessverre en kald skulder fra bøndene som eier markene der de ønsker å lete etter alt fra gamle mynter til vikingskatter. Grunnen er at mange bønder frykter funn av viktige kulturskatter på deres eiendom.

Dette kan for mange virke som en irrasjonell frykt. Men når dagens praksis gjør at det er bonden selv som må betale for kostnader ved utgravinger og undersøkelser av kulturminner funnet på deres eiendom, kan frykten være mer forståelig.

Et eksempel på dette er en bonde i Rogaland som nylig sto i fare for å måtte ut med 700.000 kroner for å dekke kostnader i forbindelse med arkeologiske utgravinger, som måtte gjøres da kulturminner ble funnet under byggingen av et nytt fjøs.

Med dagens lovverk er det ikke rart at mange bønder har et insentiv til å unngå å se etter kulturminner, noe som er en nasjonal tragedie, da viktige kulturminner kan gå tapt eller risikere aldri å bli oppdaget.

Staten må ta regningen for norsk kulturarv, ikke bonden. Dagens lovverk må endres slik at bonden ikke lenger må frykte hobbyarkeologen.

Det skal være en fryd og en glede å oppdage viktige spor fra våre forfedre, og ikke en økonomisk plage.