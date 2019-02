Kjærlighetsbrev til Bergen

Alexander H. Sandtorv Forsker i kjemi, foreleser og forfatter

Publisert 21. februar 2019







I dag våknet jeg av at morgenregnet klapret på vindusrutene og tenkte: Nå er jeg i Bergen.

Nå vet jeg at jeg er i Bergen.

Minst hundre ord og opplevelser for regn. Fuktigheten som henger i Ulriken og som kroner Vidden og de syv fjellene (som kanskje er fem). Å Bergen, du er alltid kledd i nyanser av grått, med den skinnende, rene hvitfargen rett bak. Og sjøsprøyt og jod i luften. Og våt mose.

Våren kommer tidligere i Bergen. Jeg er sikker på at den når Bergen først. På Nygårdshøyden så jeg spirende krokus og kjente et brus i blodet, et vårlig kyss og en hvisken om vårgrønne spirer og nytt liv. Den første daten med den første mannen jeg noensinne elsket skjedde i Bergen. Da det var vår. Det kan ikke være tilfeldig.

På Studentsenteret må jeg stålsette meg. For her løp jeg på tredemøllen i mange år. Jeg løp fra mye og kom ingen vei. Jeg hører ekko av de slitte joggeskoene mine på båndet og husket at jeg holdt tårene tilbake i dusjen etterpå. Slik var livet mitt med deg, Bergen.

På Realfagsbygget tilbrakte jeg nesten ti år. Her fant jeg meg selv som tenkende menneske, og når jeg går i gangene, hører jeg ekko av diskusjoner, av skriblende molekylformler på servietter, av tanken. Den frie tanken. Den tror jeg fortsatt på. Den akademiske tradisjonen. Det er studenter i kantinen, og når jeg møter min gamle veileder, sitter vi der vi satt. Det føles lenge siden. Kaffen er den samme.

Og hva annet, Bergen? Her fikk jeg min første hybel, og min første leilighet. Den første gangen jeg betalte skatt, var til deg. Den eneste «storbyen» jeg kjente til da jeg var barn, var deg. Det å ta bussen «til by’n» var en sjelevandring uten like. Et ritual.

Og Bergen? Her har jeg aldri hatt det vondere, for jeg har vært knust i en million biter utover våt brostein og rent av gårde sammen med slaps og boss i alle slags retninger.

Men her fant jeg også de samme bitene igjen.

Du tok vare på dem. Hver eneste en.

På Vidden. På Ulriken, der himmelen aldri har vært nærmere og vind og sol aldri mer personlig. Og i smug og bakgater, på Bryggen med softis en av disse krystallklare sommerdagene, der hele Bergen er i perfekt, krystallklart fokus. Jeg har funnet bitene i bygninger, rundt Lungegårdsvannet, på kinoen, på universitetet, i parkene, i rom jeg har befunnet meg i. Og når jeg kommer tilbake? Da finner jeg meg selv igjen. Og igjen. Og igjen.

Å Bergen! Du er så såpeglatt, så vanskelig å få tak i! Du glir unna. Som tåke og morgenregn og yr og sludd. Og Bergen? Dine strømninger med væske og vann har blitt mitt eget personlige økosystem. For inni meg sildrer regnet.

Inni meg sildrer regnet.