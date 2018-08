Jeg trodde at å spise nudler, straffetrene og skru av varmeovnen for å brenne ekstra kalorier, var den beste veien å gå.

Til 16 år gamle meg. Jeg skulle ønske jeg kunne gå tilbake i tid og riste litt vett og erfaring i deg. Fortelle deg at du ikke behøver å spise kun et eple og en pakke nudler om dagen. At du ikke trenger å ta løpeturer om kvelden, når du faktisk hater det.

Jeg skulle ønske jeg kunne fortalt deg at du ikke alltid kommer til å bry deg om hva alle andre mener om deg. At du kommer til å føle deg bra nok, en dag. Og at du faktisk kommer til å jobbe med å hjelpe andre med det samme!

Jeg skulle ønske jeg kunne fortalt deg, før du gikk inn i en fæl spiral, at du ikke kommer til å føle deg bedre på 50 kg enn du gjorde på 70 kg. Så kanskje vi kunne unngått så utrolig mange år hvor kroppstankene tok helt overhånd, over alt som egentlig skulle være gøy, spennende og nytt.

Dette skrev jeg på facebooksiden min i fjor vinter, og det er nå lest av over en halv million mennesker. Jeg har fått over 600 kommentarer fra mennesker som skriver at de enten kjenner seg igjen, eller kjenner noen andre som sliter med det samme.

Det var nemlig slik at frem til jeg var 18 år, trodde jeg at den beste måten å gå ned i vekt på var å sulte meg selv og trene for harde livet. Du kjenner deg kanskje igjen?

Heldigvis er dette flere år siden for min del. Nå er jeg 23 år og har en ryggsekk med erfaringer og kunnskap jeg bærer med meg. Mye fordi jeg som personlig trener jobber med problematikken hver dag med andre mennesker, men også fordi jeg var nødt til å kjempe for å ikke bli slukt av spiseforstyrrelsen.

Jeg trodde nemlig oppriktig at å spise en nuddelpakke og noen epler om dagen, straffetrene når jeg spiste noe «usunt», og skru av varmeovnen på vinteren for å brenne ekstra kalorier var den beste veien å gå.

Jeg hadde en visjon om at jeg skulle bli lykkelig, se frisk og slank ut, og ende opp med å ha det så mye bedre med meg selv.

Realiteten var at jeg mistet mye muskelmasse, mye livsglede og all matglede. Gresset var med andre ord ikke grønnere på den andre siden, snarere tvert imot.

Dette var heldigvis ikke min skjebne for alltid, men det er dessverre mange som sliter med å komme seg ut av, eller har en påbegynt spiseforstyrrelse.

Jeg får ukentlige meldinger på Facebook-siden min av jenter og kvinner som forteller om spisevansker de har levd med så lenge de kan huske.

Noen er 19 og har kanskje «bare» hatt den et par år, andre er 52 år og har levd med den i over 30. De forteller om et anstrengt forhold til mat, som kan beskrives som noe som tar over livet på mange måter fordi de ikke kan dra i et bursdagsselskap engang uten å vite hva som blir servert.

Ingen ønsker å leve på denne måten. Ingen ønsker å sulte seg. Likevel er det så utrolig mange der ute - voksne, unge, kunnskapsrike som mener at dette er den beste og mest proaktive løsningen.

Jeg er her for å fortelle deg at det ikke er sant. Faktum er at det meste fungerer, men at det er viktig å tenke lengre enn bare et par måneder frem i tid, til bryllypet du skal i, eller bikinien som skal passe. En livsstilsendring tar kanskje lengre tid, men den varer til gjengjeld kanskje livet ut.

Jeg er sikker på at om alle kjente til bivirkningene av en spiseforstyrrelse, ville de snudd i døren så fort som mulig.

Jeg skulle så gjerne ønske at noen fortalte meg alt dette da jeg selv var 16 år, utsultet, desperat og uvitende.

Så dette er meg som forteller alle 16-, 23- eller 48-åringer at det finnes bedre, mer lønnsomme og fornuftige løsninger, og at å sulte seg er den dårligste av de alle.