Byrådslederen synes å ha mistet bakkekontakten.

Byrådsleder Harald Schjelderup har varslet sin avgang som byrådsleder. Han ønsker å trekke seg fra lokalpolitikken, men presiserer samtidig at han er «positiv til å prøve seg på et annet politisk nivå» (les: rikspolitikken).

I begrunnelsen for avgangen forteller han at han allerede i 2010, da han ble spurt om å være byrådslederkandidat, hadde lagt sin egen niårsplan for sitt lokalpolitiske engasjement. Denne planen har tydeligvis vært helt ukjent for alle andre enn for Schjelderup selv. Aps gruppeleder Rune Bakervik sier f.eks. at dette «var totalt uventet».

Spørsmålet blir da om Schjelderups private tidsperspektiv på eget lokalpolitiske engasjement er i samsvar med Aps organisasjonsverdier. På årsmøtet til Arbeiderpartiet i Bergen, tidligere i år, fremhevet Hadia Tajik den viktigste av disse organisasjonsverdiene: «I Arbeiderpartiet, folkens, der gjør vi tingene sammen!» I organisasjonsmessig sammenheng betyr dette kort og godt at medlemmene i Ap må bestrebe seg på å komme med sine utspill i samråd med partiets valgte organer. Å etterleve en slik verdi er helt nødvendig for å kunne bygge en sterk og troverdig organisasjon.

Siden Schjelderup har holdt sitt «tidsfristengasjement» hemmelig for partiets organer, er det et påtrengende spørsmål som melder seg: Er den varslede avgangen et forsøk på å styrke partiets posisjon? Eller er den først og fremst et forsøk på styrke Schjelderups egen posisjon i partiet? Det er dessverre mye som tyder på at det er det siste som teller mest – for Schjelderup.

En slik mistanke bygger på det faktum at byrådslederen ikke bare varsler sin egen avgang. Han utfører også en «henrettelse» av en av sine byråder, samtidig som han utfører noe som fremstår som en ren «vennetjeneste» overfor Bergens-partiets leder, Roger Valhammer: Ut med skolebyråd Thorsen og inn med Valhammer; på dagen! Og vennetjenester har en tendens til å bli tilbakebetalt ved neste korsvei (les: Stortingsvalget).

Hvorfor gjør han dette? Jo, fordi «Roger er åpenbart en av dem partiet satser på» (BT 17. august). Partiet? Nå er det vel nominasjonskomiteen som skal vise hvem partiet skal satse på til kommunevalget? Og den har ennå ikke begynt arbeidet med å innstille kandidater. Så hvem tror Schjelderup at han er? En utvilsomt dyktig byrådsleder for et arbeiderparti? Eller: en selvoppnevnt «solkonge» omgitt av «nikkedukker»?

En byrådsleder står selvsagt fritt til selv å velge sine byråder, noe også Thorsen fremhever i sin korte kommentar. Men når byrådsledere/statsministere har kastet noen av sine byråder/statsråder på dagen, har det alltid ligget en konkret vurdering til grunn for «avrettelsen». Men i dette tilfellet kaster Schjelderup en byråd som – ifølge han selv – har gjort en «fenomenal innsats» (BT 17. august). Hvorfor i all verden kaste en byråd som gjør en fenomenal innsats? Dette må jo enten være en «høydare» i parlamentarismens historie, eller: en høydare når det gjelder hyklersk språkbruk.

Oppsummert: Schjelderup synes dessverre å ha mistet bakkekontakt med sitt eget partis organisasjonsverdier. I stedet opptrer han som en «solkonge» med forventninger om at «undersåttene» vil støtte ham ved neste korsvei. Og det gjør de sikkert også. For i Ap er det «makta som rår». Men utspill som dette bidrar neppe til å styrke politikkens omdømme.