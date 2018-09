Denne personen velger kanskje å holde seg unna alkohol og svinekjøtt, og dekker seg litt mer til. Hva så?

Sist søndag var en valgthriller av de sjeldne i Sverige, etter en valgkamp hvor innvandring og islam har vært mye debattert.

Hvordan kan noen bestemme seg for at de ikke liker muslimer?

Ingen er bare «muslim». Du snakker om et menneske som også er en ektefelle, en datter, en venn og en arbeidskollega for noen. Et menneske som opptrer i mange roller, akkurat som deg selv.

Personen lever på mange måter også akkurat som deg. Våkner tidlig for å gå på jobb, betaler regninger, er glad i musikk, driver med aktivitet, setter pris på godt selskap og god mat, alt dette som viser at vi er mer like enn vi først tenker og tror.

Som med alle mennesker har vi ulikheter. Denne personen velger kanskje å holde seg unna alkohol og svinekjøtt, ber flere ganger daglig, og dekker seg litt mer enn hva det «norske» samfunn er vant til. Hva så? Det gjør ingen skade for deg, eller samfunnet? Det er bare en del av vårt mangfold av ulike måter å være menneske på.

Hvilken betydning har det «å være muslim?» Det er ikke mulig å gi ett svar, fordi det er ikke et felles bilde av muslimer. Det er en enorm variasjon i måter tro og religion praktiseres på. Det er noen som tror at ved å lese seg opp på religionen og skriftene (med sin egen tolkning), så mener de bestemt at de kan forutse hva alle muslimer tenker, gjør eller vil gjøre. Det gir ingen mening.

Et menneske er mer enn sin religion, og religion er en personlig sak som er opp til hver enkelt å tolke for sin egen del. Du kan ikke la en person representere en hel folkegruppe. Man må se hvert enkelt menneske.

Til alle som kjenner på skepsis og fremmedfrykt: Bli kjent med en muslim. Ta en kaffe, spør om religionen og kulturen til vedkommende.

Kanskje da forstår du at du rett og slett ikke vet bedre? Det handler om å se hverandre som menneske, og for våre handlinger, uavhengig av alt annet.