Fysikkens lover er opphevet. Nå kan alt skje.

Verdens kanskje beste spiller gjennom alle tider, Lionel Messi, og hans kjære Argentina er ute av VM i fotball. Ballkunstneren risikerer dermed å bli husket for å være spilleren som var en ener for Barcelona, men som aldri lyktes for og med sitt fedreland.

Men er det noe å gråte for? Nei. De tapte mot Frankrike, et mye sterkere, morsommere, fargerikt og mer angripende lag, som bugner av gode fotballspillere.

Argentina var fem minutter unna å ryke ut allerede i det innledende gruppespillet, men ble reddet av forsvarsspilleren Marcos Rojo, som ikke har for vane å score mål. I tillegg var det bare så vidt at de i det hele tatt klarte å kvalifisere seg til VM.

At landet tok en tidlig exit var en varslet katastrofe for alle som er glade i Messi og Argentina.

Fotball er et lagspill, og tiden hvor én spiller kan bære et helt lag, for ikke å si en hel nasjon, er forbi. Fotball har blitt toppidrett og spillerne atleter og løpsmaskiner.

Alastair Grant / TT NYHETSBYRÅN

Panamas landslagsjef, Hernán Darío Gómez, sa det slik før kampen mot England da det var rykter om hvilke engelske spillerne som var i startelleveren: – Det gir oss ingen fordel. Hva England driver med er ikke en prioritet for oss. Hvis en spiller hos England ikke er utpå, kommer det inn en annen som er like god.

Et annen nasjon som nylig har erfart at det ikke er nok å møte opp for å vinne fotballkamper, er Tyskland. «Die Mannschaft» røk for allerede utslåtte Sør-Korea, og måtte reise hjem før VM i Russland hadde startet for alvor. VG omtalte tapet som det nest mest overraskende i VM-historien etter Nord-Korea, som slo ut Italia for 52 år siden.

Tyskland, landet som kanskje har spilt den beste og mest attraktive fotballen siden de arrangerte VM i fotball på hjemmebane i 2006. Beviset fikk vi i VM i Brasil i 2012, da Tyskland slo Argentina i finalen etter å ha slått Brasil 7-1 i semifinalen.

Videre er den dobbelte EM- og VM-vinneren Spania ute etter tap mot vertsnasjonen Russland, som vi knapt nok forbinder med fotball på aller høyeste nivå.

Og Italia var ikke engang kvalifisert til dette mesterskapet!

Det er kun åtte nasjoner som har tatt gull i VM i fotball for menn. I tillegg til Brasils fem gull, har Italia og Tyskland fire gull, Argentina og Uruguay har to og England, Frankrike og Spania har ett hver. Av disse er kun Brasil, Uruguay, England og Frankrike fremdeles med.

Andreas Arnold / TT NYHETSBYRÅN

Det er forfriskende at flere av de helt store favorittene allerede er ute, og at ekspertene ikke lenger på forhånd kan si hvem som går seirende ut av kampene. I Russland vinner selv England straffesparkkonkurranser. England, som har blitt slått ut i hele syv av åtte mesterskap i EM og VM på straffer.

Den tidligere engelske landslagsspilleren Gary Lineker har sagt følgende: «Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans always win.»

Slik er det ikke lenger. Fysikkens lover er opphevet. Nå kan alt skje.

Hvem vet, kanskje det er Englands tur i år? For å sitere NRK-legenden og kommentatoren Arne Scheie under EM i fotball i 1998, da Norge holdt på å score mot Jugoslavia: - Det skulle tatt seg ut!

I så fall ville det markert en ende på «52 years of hurt», ikke helt ulikt SK Brann, som fikk «gullet hem» etter 44 år i skyggenes dal.

Da blir det tårer. Gledestårer.