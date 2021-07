Nettroll gis for mye oppmerksomhet

Det er frustrerende å se hvordan mediene går i flokk og gir en liten gruppe rasister så stor innflytelse.

«Pressen, også i Norge, må være mer forsiktig med hva de gir oksygen til», skriver Yaw Ihle Amankwah. Foto: Berit Roald / NTB

Yaw Ihle Amankwah Fotballspiller, Stabæk

Debatt

Etter straffebommene i EM-finalen ble Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka utsatt for rasistisk hets på sosiale medier, og mediene, også norske, var raskt på ballen og brakte hetsen ut til folket. Hvorfor gjør de det?

Spillerne på det engelske fotballandslaget gjorde en historisk innsats gjennom hele mesterskapet. Likevel er det første de får spørsmål om og må forholde seg til er kvalmende oppgulp og rasisme på sosiale medier.

Alt som foregår på sosiale medier skal ikke ties i hjel, men mediene må slutte å være et mikrofonstativ for en liten gruppe mennesker. Det blir helt feil når det anonyme nettroll sier, får så stor betydning og gis en rolle i unge menneskers liv. Pressen, også i Norge, må være mer forsiktig med hva de gir oksygen til.

Det tar 15 sekunder å opprette en falsk profil og publisere noe dritt om andre på sosiale medier. Når mediene løper i flokk og velger å gi oppmerksomhet til slike innlegg, blir veien for kort til hovedscenen for de verste blant oss.

For ganske nøyaktig et år siden tvitret Tyrone Mings, forsvarsspiller på England, at sosiale medier-plattformer må gjøre det umulig å opprette falske profiler. Det burde ikke være så vanskelig, skrev han.

Nå, etter de siste dagers hets, har det blitt opprettet et opprop for å kreve at alle må verifisere identiteten sin for å lage profil på sosiale medier. Det har i skrivende stund 680.000 underskrifter.

Kanskje kan et slikt krav bidra til at vi får luket ut noe av rasismen. Det bør være sporbart hvem som står bak. Da vil det bli lettere å stille nettrollene til ansvar.

Når en leser noen av oppslagene, kan det virke som at mediene er rystet over at rasismen de omtaler og videreformidler finnes. Hvis det er så opprivende: hvorfor går ikke mediene oftere til roten av problemene? Jeg savner mer journalistikk om rasismens årsaker og påvirkning.

Veggmaleriet av Marcus Rashford i Manchester ble tilgriset av rasistisk hets like etter EM-finalen. Senere har lokalbefolkningen hengt opp støttende meldinger over hærverket. Foto: Peter Byrne / PA / NTB

Rasismen og hetsen i sosiale medier og i kommentarfeltene er et symptom. Og noe av ansvaret for at hetsen får blomstre ligger hos politikerne. Når man ser hvordan retorikken til en del norske politikere er, kan det ikke være tvil om at den nører opp under rasistiske og antimuslimske holdninger.

Hva hadde skjedd hvis en norsk, muslimsk spiller hadde bommet på et avgjørende straffespark i en EM-finale? Du kan være sikker på at han hadde våknet opp til masse muslimhets i innboksen og i sosiale medier.

Det er fint at politikere tar avstand fra rasistisk hets, men det lyder noe hult når de samme politikerne ikke evner å sette inn nødvendige tiltak mot rasisme.

Det er på tide at pressen blir mer bevisst sin bruk av nettroll som kilde for nyhetssaker. Jeg er overbevist om at de aller fleste er gode mennesker. Da er det frustrerende at de få hetserne og rasistene skal få så stor innflytelse.