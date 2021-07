Benken som ble borte på Bir

Hjertet mitt knuste i Salhusveien.

Øystein Dypedal er kritisk til at ti centimeter skilte mellom boss og benk da han var på Birs gjenvinningsstasjon i Salhusveien nylig. Foto: Privat

Øystein Dypedal Indre Arna

Kjære Bir – nylig kåret til «Årets sirkulære bedrift». Dere har gitt meg et sår i hjertet. Jeg ble rett og slett skikkelig trist av det jeg opplevde hos dere.

Jeg var innom deres gjenvinningsstasjon i Salhusveien for å kvitte meg med boss. Da oppdaget jeg at noen andre skulle kaste en flott benk. Jeg spurte pent om jeg kunne få den av dem som skulle kaste den, og det fikk jeg. Hurra!

Men de hadde nettopp kastet en helt make. Den lå plassert helt forsiktig på toppen av en nesten full konteiner. Det var bare å plukke den rett ut. Ikke noe problem.

Jeg spurte de ansatte pent og høflig om jeg kunne ta den. Til svar fikk jeg at det ikke var lov. Samme hvor kort inne den lå, i hvor god stand den var i, og om jeg hadde fått samtykke, velsigning og oppfordring av dem som kastet den.

Så da sto jeg der, med en benk jeg hadde fått, og en helt lik en ti centimeter innenfor konteinerkanten. For å hente ut denne benken hadde jeg faktisk kommet mindre inn i konteineren enn hva jeg gjør når jeg lemper inn store byggeplater, noe jeg var der for å gjøre denne dagen.

Denne benkens tvilling måtte ligge igjen på gjenvinningsstasjonen i Salhusveien. Innsenderen angrer bittert på at han ikke sto mer opp for den. Foto: Privat

Jeg plukket ut benken likevel og la den på hengeren. Jeg tror kanskje håndleddet og halve underarmen var over kanten til konteineren. Ikke en centimeter mer enn det, det lover jeg.

Men jeg fikk streng tilsnakk. Den måtte tilbake til konteineren. Den var ikke lenger en nydelig benk. Den hadde passert den magiske streken og blitt avfall. Ikke lag en scene, ikke bryt reglene. Ikke utfordre oss på dette.

«Vi gjør bare det vi har fått beskjed om. Vi må følge reglene, hvis ikke kan vi bli meldt.» Her var det null rom for å bruke skjønn og hjertet. Jeg hadde jo uten noen som helst fare eller anstrengelse plukket ut benken.

Jeg kunne godt gjort meg til kriminell for å redde nettopp denne flotte benken. Men jeg feiget ut. Jeg liker ikke å krangle, og de fornuftige argumentene ble ikke lyttet til. Etter en lang samtale gikk jeg dessverre med bristende hjerte og la den tilbake. Jeg angrer på det nå. Neste gang skal jeg ikke gjøre som jeg får beskjed om.

Jeg liker å ta vare på ting som kan brukes. Det er bra for miljøet og verdiene våre. Da slipper vi å produsere nytt, og gammelt kan komme til nytte og få mange gode leveår videre. Det kalles bærekraft.

Dere i Bir vet godt hva bærekraft er, i alle fall i teorien, for dere skriver mye flott om det på nettsidene deres: «Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Dette gir oss gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.»

Men hva gjør dere egentlig for at ting og tang som er helt brukbare ikke kastes?

Den benken som lå der og skrek mot meg, trengte bare et strøk maling, så hadde den vært god som ny! Hvorfor kunne jeg ikke ta den med hjem?

Jeg utfordrer dere herved til å jobbe mer for at gode ting, som det ikke er noe feil på, skal slippe å destrueres. Det vil spare både penger og miljø og gjøre oss mer bevisste på forbruk.

Dette er vel noe dere kan stå inne for?

Bir svarer: – Gjenbruksgraden må øke, men ikke på bekostning av sikkerhet

Tina Skudal, kommunikasjonsrådgiver i Bir. Foto: David Zadig

Ja, vi tar utfordringen med at gode ting i større grad skal gå til gjenbruk. Miljøbelastningen fra produksjon av tingene er høy, og derfor må tingene brukes opp. Så synd at den fine benken gikk til spille!

Vi er glade for at vi har et populært gjenbrukstilbud med brukthaller på alle våre stasjoner der tusenvis av ting settes inn og hentes ut og dermed får leve videre. Vi oppfordrer kunder til å sette ting i brukthallen, for det er trasig å se flotte ting gå i bosset, spesielt når vi vet at gjenbruk er så bra for miljøet.

Et sted går det likevel en grense. Den er knyttet til HMS (helse, miljø og sikkerhet, red.anm.). Vi kan ikke tillate at folk plukker avfall fra konteinerne, og reglene må være like for alle. Vi gjør faktisk alt vi kan for å hindre at folk kommer opp i konteinerne! Vi ønsker ikke ulykker, uansett hvor gjerne en kunde ønsker seg akkurat den ene tingen.

En slik benk er tung, og hvor skulle vi rent praktisk satt grensen for hvor langt en kunde har lov til å gå opp i en konteiner for å hente ut avfall? Skulle de store og sterke fått en meter, mens de korte og svake fikk en halv? Om kunden hadde satt benken inn i brukthallen, kunne du eller en annen, ha hentet den ut på en trygg måte.

Vi må jobbe aktivt for å øke gjenbruksgraden av avfall i tiden fremover. Vi må jobbe smart og tilrettelegge brukthallene bedre, og utvikle de i tråd med kundebehov og ønsker. Kundeveilederne på stasjonene må fortsatt informere aktivt om brukthallene, og kundene må huske å levere de gode tingene og materialene ifra seg der – slik at andre kan ta dem i bruk, helt gratis.

Slik kan gjenbruksgraden øke på en trygg måte. Det er heldigvis mange som deg som vet å verdsette brukte ting, og vi skal gjøre vårt for at brukbare gode gjenstander i avfallet kommer tilbake i bruk, og ikke håndteres som avfall. Sammen for en god sak!

Tina Skudal

Kommunikasjonsrådgiver, Bir AS

