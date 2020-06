Er dette parken Bergen ønsker?

Det er vanskelig å finne spor av vanlige folks stemmer i konkurransen om bystranden.

Innsenderen er kritisk til prosessen frem til valget av vinnerbidraget for bystranden «True Blue». Foto: Illustrasjon: White Arkitekter

Hege Elna Mikkelsen Badeblogger

Fredag 19. juni presenterte byråd Thor Håkon Bakke (MDG) fagjuryens valg av vinnerprosjekt som blir utgangspunktet for videreutvikling av Bergens nye strand- og parkanlegg ved Store Lungegårdsvann.

Resultatet er mildt sagt forvirrende.

Langs området forgjengeren Anna Elisa Tryti (Ap) overleverte med visjoner om en svær, folkelig Copacabana etter modell av bystranden i Barcelona, planlegges det nå sumpskog, muslingfarmer, undervannshinderløyper og en bro som skal oversvømmes.

Den bitte lille stranden som er igjen i planene, blir liggende i skyggen av den ruvende ADO Arena.

Hege Elna Mikkelsen. Foto: Privat

Bergen trenger en sentrumsnær strand, hvor folk og familier kan møtes etter jobb. I stedet får de flere områder, hvor barn kan plaske i dammer og angripes av knott, og enda en badebrygge som kan forvitre i Storelungerens grønske. Men hvordan ble det slik? Er dette parken Bergen ønsker?

Ifølge prosjektsiden på kommunens nettsider, skulle brukermedvirkning være et av de viktigste hjelpemidlene for å nå målet om at dette blir «den beste parken i Bergen de neste 100 år».

Kommunen ba om og fikk innspill og stemmer på de fem forslagene fagjuryen valgte mellom. I tillegg fikk barn fra Haukeland og Kyrkjekrinsen skole anledning til å tegne og stille ut sine drømmestrender. Forslaget fagjuryen valgte, «True blue», fikk 12 prosent av publikumsstemmene. Et annet forslag, «Skjærgårdsparken», fikk nesten 60 prosent av stemmene, men ble altså forkastet av fagjuryen.

Brukermedvirkning er et begrep som først og fremst forbindes med lovfestede rettigheter knyttet til helse- og sosialtjenester, men som i økende grad også anvendes i utformingen av andre tjenestetilbud.

Dersom man som bruker av en tjeneste blir spurt, men ikke finner igjen sin stemme i den videre prosessen og planen, mister man tillit, og planen mister legitimitet.

I dette tilfellet burde det kommet frem hvordan barnetegningene skulle brukes inn i planarbeidet, og det burde ha vært klart hvor mye innflytelse disse resultatene skulle ha i forhold til fagjuryens arbeid.

Når dette ikke blir gjort, blir medieutspillene med oppfordring til å bidra og påvirke for så ikke å bli fulgt opp, kun flaue eksempler på lettvint bruk av trendy begreper, som skaper mistillit og dårligere oppslutning rundt fagjuryens valg.

Det er vanskelig å finne spor av publikums stemme i intervjuene med Thor Håkon Bakke og fagjuryen i BT og BA. Bakke er overbevist om at dette blir århundrets park – tilsynelatende fikk man dette til uten behov for publikums hjelp likevel.

Mens ansvarlig arkitekt i White Arkitekter tror «bergenserne virkelig vil sette pris på forskjellen på dette og slik det ser ut i dag». Det vil vi jo, herregud. Men vi ville strengt tatt egentlig ha «Skjærgårdsparken».

