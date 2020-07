Kampen om kvinnehjertet

Det er på tide at man tar innover seg de biologiske kjønnsforskjellene og forsker mer på kvinnehjertet.

Flere kvinner enn menn dør av hjertesvikt. Behovet er stort for forskning på kvinners hjertesykdom, skriver kronikkforfatterne. Foto: NTB Scanpix

Elisabeth T. Swärd Forskningsansvarlig, Norske Kvinners Sanitetsforbund

Eva Gerdts Overlege, professor og leder for Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ved UiB

Grethe Tell, Professor og leder av interimsstyringsgruppen for Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ved UiB

Helén Botnevik Leder Bergen sanitetsforening

Mange tror kreft er den hyppigste dødsårsaken for kvinner i Norge, men flere kvinner dør av hjerte- og karsykdommer. Da er det viktig at vi har kunnskap om kvinnehjertet.

Både forekomst av hjerte- og karsykdommer, risikofaktorer og symptomer er forskjellig for kvinner og menn, som ofte utvikler ulike varianter av samme hjertesykdom. Behovet for mer kunnskap om kvinnevarianten er overmoden. Nå tar Sanitetskvinnene igjen ansvar for kunnskap og forskningen i egne hender.

Flere kvinner enn menn dør av hjertesvikt. Grunnen til dette er at hjertesvikt hos én av to kvinner ikke skyldes tidligere hjerteinfarkt, som kan behandles med dagens metoder, viser ny forskning fra Universitetet i Bergen.

Problemet er at det finnes gode medisiner og andre behandlingstyper som både forbedrer livskvalitet og forlenger livet for pasienter med hjertesvikt etter hjerteinfarkt, men det finnes ingen medisiner eller andre behandlingstyper for hjertesvikt som skyldes høyt blodtrykk over tid, og som rammer én av to kvinnelige hjertepasienter.

I 2016 etterlyste Sanitetskvinnene handling fra helsemyndighetene etter publisering av resultater i Legetidsskriftet fra en studie som viser at kvinner og menn får ulik utredning og behandling ved hjerteinfarkt.

Studien viste at færre kvinner ble utredet med røntgenundersøkelse av koronararteriene, koronar angiografi, og fikk behandling med oppblokking av den tette blodåren, det til tross for internasjonale anbefalinger.

I tillegg har data fra Norsk hjerteinfarktregister vist at 23 prosent av norske kvinner med hjerteinfarkt ikke har en tett blodåre som årsak til hjerteinfarktet. Det mangler kunnskap om hva som er beste behandling for disse kvinnene.

I 2018 publiserte Sanitetskvinnene og Kilden kjønnsforskning.no rapporten Hva vet vi om kvinners helse. Av 1854 publikasjoner fra norske forskere som omhandlet kvinners helse var det bare 160 som omhandlet hjerte- og karsykdommer. Det er da hjerterått at vi ikke vet mer?

Hvor lenge skal vi vente på fagfolk og myndigheter til å tilegne seg denne kunnskapen?

Tidligere i år publiserte Sanitetskvinnene og Kilden kjønnsforskning.no en rapport som belyste hva helseprofesjonene lærer om kjønn og kvinnehelse. Rapporten var igjen nedslående: studenter lærer svært lite om kjønn og helseforskjeller i utdanningen sin.

Vi mangler kunnskap om hvordan hjertemedisiner virker på kvinner og menn. Vi må vite mer om kjønnsforskjeller i risikofaktorer som høyt blodtrykk, diabetes, røyking og psykososiale faktorer, og hvordan hjertesykdom best kan forebygges hos kvinner.

Vi må vite mer om svangerskap og kvinnehjertet, og hvordan disse kvinnene må følges opp. Behovet er stort.

Vårt håp nå er at forskere, forskningsinstitusjoner og helsepolitikere ser potensialet som ligger i forskning på kvinnehjertet, og vil bidra med å tette kunnskapshull ved å satse på det nye Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner i Bergen.