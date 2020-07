Pasientene fortjener å få vite om placeboeffekten

Også alternativ behandling bør bevise sin effekt.

En bedring skyldes trolig placeboeffekten og ikke krystallenes utstrålende energi, skriver innsenderen om alternativ behandling. Foto: Sylv1rob1 / Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

Christopher Elnan Kvistad Lege og forsker, Nevroklinikken, Haukeland Universitetssjukehus

Alternativ medisinsk behandling er i vinden som aldri før, og flere sverger til krystaller, magneter og healing for å lindre sine helseplager.

I motsetning til alternative behandlingsformer, må den såkalte skolemedisinen bevise sin virkning utover placeboeffekten, for å få lov til å komme på markedet.

Men burde det egentlig ikke vært slik også for alternative behandlingsformer? Eller er det ikke så farlig så lenge behandlingen virker, selv om den i sin helhet kan skyldes placeboeffekten?

Placeboeffekten kan forklares som bedringen en pasient opplever i sin tilstand, etter å ha fått en medisin som egentlig ikke skal være medisinsk virksom.

Dersom man tror at sukkerpillen er en god medisin mot hodepine, er det store sjanser for at man også vil merke at hodepinen letter.

Denne placeboeffekten er sterk på tvers av de fleste medisinske tilstander og skyldes trolig psykologiske mekanismer som kommer gjennom forventninger til behandlingen.

Forventningen og omstendighetene rundt behandlingen fører til produksjon av viktige signalstoffer i hjernen, som igjen fører til en gunstig effekt av den egentlige uvirksomme behandlingen.

Lege og forsker Christopher Elnan Kvistad. Foto: Privat

En av de tidligste publikasjonene om placeboeffekten sier mye om dens potensielle styrke. Under andre verdenskrig gikk militærlegen Henry Beecher tom for morfin til sine sårede soldater. I mangel av noe bedre bestemte han seg for å gi de sårede saltvann, under påskudd om at soldatene faktisk fikk morfin.

Til Bechers store overraskelse fungerte behandlingen – mange av soldatene opplevde demping av smertene, til tross for at de kun fikk injisert noe som medisinsk sett ikke skulle virket.

I senere tid har denne effekten blitt bekreftet i mange andre studier, også når det gjelder kirurgiske inngrep.

Også i dagens koronasituasjon gjør placeboeffekten seg gjeldende. Mange, inkludert president Donald Trump, har anbefalt malariamedisinen Klorokin som behandling mot covid-19, og nylig uttalte den smittede brasilianske presidenten, Jair Bolsonaro, at han følte seg bedre etter å ha tatt denne medisinen mot sykdommen.

Dette er trolig et godt eksempel på placeboeffekten, ettersom store studier med tusenvis av pasienter den siste tiden ikke har vist effekt av Klorokin, sammenliknet med placebo- eller standardbehandling.

Dette er svært viktig informasjon når man vet at Klorokin kan gi alvorlige bivirkninger, som hjerterytmeforstyrrelser. Det taler tydelig for betydningen av godt utført forskningsarbeid versus synsing og magefølelse.

Nettopp av denne grunn er det viktig å kontrollere mot en placebogruppe når man skal vise at en medisinsk behandling faktisk har effekt.

Innenfor skolemedisinen må medisiner vanligvis bevise sin effekt i tallrike studier før de godtas som behandling. Hvorfor skal ikke dette gjelde også for alternative behandlingsformer?

Grunnet placeboeffektens natur, er det sannsynlig at den i høyeste grad er til stede innenfor den alternative medisinen. Effekten øker nemlig blant annet i takt med hvor spektakulær eller oppsiktsvekkende en behandling er.

Samtidig vil mange si at alternative behandlere er flinke til å se helheten av mennesket bak symptomene, slik at pasientene føler seg godt ivaretatt (her kan nok skolemedisinen lære en del). Dette kan også øke en placeboeffekt.

Som lege skolert innen skolemedisinen, er jeg den første til å innrømme at vi bør være ydmyke overfor andre behandlingsformer. Det er mye vi ennå ikke helt forstår eller kan forklare innenfor medisinen, og pr. dags dato klarer ikke skolemedisinen å gjøre alle fornøyde. Kanskje vil det heller aldri skje.

Det er innenfor dette tomrommet at den alternative medisinen kommer til sin rett. Det kan være bra i seg selv, for behandlingen har helt sikkert effekt for mange.

Men så lenge virkningen ikke er bevist i placebokontrollerte studier, fortjener pasientene å vite at bedringen trolig skyldes placeboeffekten, og ikke krystallenes utstrålende energi eller healerens guddommelige kraft.