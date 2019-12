Juleboblen min har sprukket litt

Vi kan alle gjøre desember litt lettere for noen.

JULETID: Gjør noe fint for deg selv og andre. Det er det som betyr noe, skriver innsenderen. Foto: PRIVAT

Veronica Norevik-Johnsen Arnatveit

Jeg er en av dem som elsker julen, og som går i en juleboble når desember kommer. Skylappene kommer på, og jeg hører på julemusikk, ser julefilmer, handler julegaver og konsentrerer meg om mitt.

I år har noe endret seg. Nå har jeg en jobb hvor jeg jobber tett på mennesker i sårbare situasjoner. Jeg har fått et dypere innblikk i at julen ikke er like fin for alle.

Heldigvis har boblen min sprukket litt.

Nå i desember tenker jeg spesielt på dem som har vansker med å komme seg ut av sengen om morgenen, fordi livet er tungt. Tenker på dem som ikke har familie rundt seg, på dem som har problemer med å få endene til å møtes i denne tiden, og på dem som treffer alle disse punktene samtidig.

Mange har kompliserte livshistorier med mye bagasje. Den kan bli ekstra tung å dra på denne måneden.

Vi kan alle bidra til å gjøre desember litt lettere for noen. Det kan være at vi kjøper ekstra mat for å legge i handlekorger som er plassert rundt i de fleste matbutikker.

Ta kontakt med noen du vet ikke har det så bra. Spør hvordan det går, og om du kan hjelpe. Smil til en fremmed og gi ros til de rundt deg. Det skal av og til lite til for å gjøre en forskjell.

Til slutt har jeg et ønske om at alle skal få den beste julen de kan få. Dette er din jul, lag den til din egen. Det trenger ikke bety masse gaver, flott middag og stor familie. Gjør noe fint for deg selv og andre.

Det er det som betyr noe.

