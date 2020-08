Flukten fra kiloene

I jakten på en tynn kropp, uten rynker og bulker, mistet jeg meg selv.

Sayna Etminan Askøy

Dette innlegget er personlig, men nødvendig. Til enhver tid lider 50.000 norske kvinner mellom 15-44 år av en spiseforstyrrelse.

Hver dag sliter de med å spise. Sliter med å finne ro i egen kropp. Sliter med å være seg selv.

Spiseforstyrrelser handler å være fanget i flukten fra kiloene. Om å miste seg selv i en streben etter en tynn, «fin» kropp. Om å miste kontrollen. Om å ville ha hjelp, uten å egentlig ville det.

Lenge prøvde jeg å føle meg vel i min egen kropp, og samtidig mestre å være slank og tynn. Se bra ut, rett og slett. For meg var dette betingelsene for et godt liv. De hang sammen, for hvordan kan man se bra ut, hvis man ikke besitter en tynn kropp?

Disse tankene gjennomboret meg og ble til slutt kontrollerende, tyranniserende. Mat betydde ikke lengre hygge, kos og kjærlighet. Mat var kalorier, mengde. Dersom noe var kaloririkt, var det ikke godt og skulle ikke spises. Det var rett og slett forkastelig.

Å spise ble assosiert med distraksjon. Det var med andre ord unødvendig, kunne unngås, fjernes fra hverdagen. Hvis man hadde viljestyrke. For meg handlet det bare om viljestyrke.

Jeg begynte å lyve for venner og familie. Jeg kunne ikke gå ut og spise fordi det var for «dyrt». Jeg kunne ikke spise grillmat fordi jeg «akkurat hadde spist». «Nei, jeg liker ikke hamburgere».

Jeg grublet på nye unnskyldninger, nye måter å unnslippe mat på. Alt handlet om å være tynn. Og så klarte jeg å bli det. Men i jakten på en tynn kropp, uten rynker og bulker, mistet jeg meg selv.

Hva nå? Jeg er stuck, for hvordan kan jeg bevare vekten? Jeg kan ikke gå opp. Jeg vil ikke gå ned. Hvis jeg spiser godteri en dag, må jeg jo spise mindre den neste? Hvis jeg spiser hamburger en dag, må jeg droppe middagen dagen etter? Hvor mange kilo klarer jeg å ofre for lykken?

Er ikke lykke å ha en fin kropp?

Å ha en spiseforstyrrelse er å flykte fra kiloene og miste seg selv i flukten. Kjenne redsel og frustrasjon over egen vekt.

På TikTok er det en strøm av både unge jenter og gutter som er opptatt av å ha en fin kropp. De viser hva de spiser, i frykt for at det ikke skal være «akseptabelt». Men når ble mat farlig? Mat er helt grunnleggende for at kroppen skal eksistere.

Anoreksi rammer flest kvinner og har høyest dødelighet av alle psykiatriske sykdommer. Ja, det er faktisk en sykdom. Altfor mange unge sliter med forholdet til mat. Derfor trenger vi et godt helsesystem.

Vi trenger psykologer. Vi trenger mennesker som kan lytte, gi råd og hjelpe. Vi trenger folk utenfor som forstår, før det er for sent.

Så hvis du kjenner noen som sliter med dette, ikke vær redd for å spørre. Ta kontakt. Gi din støtte. Og hvis du sliter med dette, ikke vær redd for å snakke om det. Følelser er ingen skam.

Kropp er ingen skam.