Bergen kommune anser sykkelen min som et vrak

Da jeg skulle sykle hjem fra jobb, fikk jeg en mindre trivelig beskjed fra Bergen kommune.

ADVARSEL: Innsenderen fikk seg en overraskelse da hun fant lappen som Bergen kommune hadde hengt på sykkelen hennes. byoutline Privat

Celine Krogh Fornes Advokatfullmektig, Nordnes

Sykkelen min sto parkert på stativene utenfor Sundt. Festet til den fant jeg en lapp fra kommunen, med beskjed om at sykkelen min anses som et «vrak» som må fjernes.

Riktignok er sykkelen min kjøpt på bruktmarkedet, og den ser derfor, logisk nok, nettopp brukt ut. Men kategoriseringen som et vrak synes jeg var komisk. Sykkelen er jo helt velfungerende, med sykkelsete, hjul og alt som skal til for å kunne sykle. Den var for øvrig også fastlåst med en sykkellås som kostet halvparten av sykkelens verdi, noe som tydelig indikerer at det finnes en eier som ikke anser sykkelen som vrak.

Da jeg syklet hjem fra jobb kjente jeg likevel på en usikkerhet. Burde jeg kjøpe en ny sykkel? Sykkelen min fungerer jo helt fint, men den ser kanskje ikke fin nok ut? Da jeg kom hjem, viste jeg samboeren min lappen fra kommunen. Han stilte seg utenforstående til kommunens harde dom, og forsikret meg om at han syntes sykkelen min ser både koselig og sjarmerende ut.

Celine Krogh Fornes byoutline Privat

Beskjeden fra kommunen har fått meg til å tenke. Egentlig burde jo sykkelen min og jeg vært gode eksempler på hvordan man kan bidra til et mer miljøvennlig Bergen sentrum. Bergen kommune oppfordrer flere til å ta sykkelen i bruk, og nøler ikke med å kalle Bergen for en «sykkelby». Men alle som sykler i Bergen, kan nok kjenne seg igjen i at det å sykle på brostein i regn som kommer fra alle retninger, ikke akkurat føles veldig sykkelvennlig. At sykkelen min ofte er en enslig fugl på sykkelstativene utenfor Sundt, er illustrerende.

I tillegg burde det score noen miljøpoeng hos kommunen at jeg har kjøpt sykkelen på bruktmarkedet. Jeg kjøpte sykkelen da jeg var student, først og fremst av økonomiske grunner. Nå som jeg har fast jobb, kunne jeg helt fint ha kjøpt meg en ny sykkel. Men hvorfor skal jeg det, når sykkelen som jeg allerede har fungerer helt fint?

Jeg sendte kommunen en e-post der jeg opplyste om at jeg ikke anser sykkelen min som et vrak, og at jeg gjerne ønsker å få bruke den uten å bekymre meg for at kommunen fjerner den. Kommunen beklaget og at sa de ikke skulle fjerne sykkelen min, og at grunnen til at de varslet om fjerning var at «kjeden på din sykkel er rustet, og derfor ansett som ubrukt».

Jeg har selvsagt forståelse for at kommunen må fjerne sykkelvrak som ligger henslengt. At en sykkel med et rustent kjede anses som et «vrak», kan jeg derimot ikke forstå. Om kommunen stiller krav om at sykler må være rustfrie for å få være i fred, blir det vanskelig å sykle i en by som Bergen.

Jeg mener at bruk av sykler, både de som er nye og de som har overlevd en lang vinter, er tiltak kommunen burde fremme og ikke vrake.

Svar fra Bergen kommune

Det stemmer at Bymiljøetatens vektere merker sykler med et laminert varsel. Dette gjøres nettopp for å oppnå kontakt med en eventuell eier.

En gir også god tid på varselet til å kontakte Bymiljøetaten for å oppklare bruk av sykkelen.

På varselet er det to alternativer: «Hensatt over lengre tid» og «I så dårlig stand at den anses som et vrak».

Normal prosedyre er at vi stryker ut den beskrivelsen som ikke måtte passe.

Her er det nok skjedd en glipp, og dette er ikke gjort. Det beklager vi selvfølgelig overfor deg som har fått dette varselet.

Det er antatt at siden sykkelen hadde en svært rusten kjede, så var den ikke i bruk.

Vi vil samtidig oppfordre publikum til å fjerne sykler de ikke bruker, som er plassert på offentlig grunn. Da kan vi få det ekstra rent og pent til 17. mai.

Bymiljøetaten ønsker selvfølgelig at flest mulig bruker sykkel, og skal ikke gjøre det vanskelig å parkere sykkelen trygt på offentlig grunn.

Vi vil ønske deg som fikk dette varselet en riktig god vår og sommer på din sykkel.

Ole Bjørgen, Bymiljøetaten/Forvaltningsavdelingen, Bergen kommune

