Regjeringa la fram eit notat utan tydelege mål.

Innsendaren er ikkje nøgd med strategien statsrådane Tina Bru (H) og Sveinung Rotevatn (V) presenterte denne veka. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Lars-Henrik Paarup Michelsen Dagleg leiar, Norsk klimastiftelse

Etter fleire utsetjingar har olje- og energiminister Tina Bru og klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn endeleg lagt fram det mange i industri og næringsliv har hatt store forventingar til: regjeringas hydrogenstrategi.

Etter å ha lest meg gjennom strategien undrar eg meg over kva som har teke så lang tid – og korleis ein får seg til å kalle det som står der ein strategi.

Det vi snakkar om er eit 56 sider langt dokument som brukar nesten all plass på å formidle faktainformasjon om hydrogen: teknologistatus og oversikt over eksisterande verkemiddel. I aller høgste grad interessant, men som nasjonal styringsverktøy har det liten verdi.

Lars-Henrik Paarup Michelsen Foto: Eivind Senneset / Norsk Klimastiftelse

Det næraste ein kjem eit løfte er punktet om at regjeringa har som mål «å øke antall pilot- og demonstrasjonsprosjekter i Norge, understøttet av støtteordninger som PILOT-E.»

Når og korleis, veit vi ikkje. Blir det følgt opp raskt med tilstrekkeleg kapital, kan det, saman med styrkinga av Enova med to milliardar kroner, bli viktig for realisering av nye utviklingsprosjekt. Men det er neppe nok om målet er industrialisering og oppskalering. Ekstramidlane til Enova skal også gå til mange andre gode formål.

Har dei som jobbar med konkrete hydrogenprosjekt i Noreg blitt rolegare etter framlegginga av regjeringas hydrogenstrategi? Neppe. Det har nok heller ikkje fylkeskommunar som er viktige innkjøparar av kollektivtenester.

Vestland fylke skal om kort tid bestemme seg for om dei skal gå for hydrogenfartøy i neste snøggbåtanbod. Det er rart at regjeringa ikkje brukar hydrogenstrategien til å kome med forsikringar som aukar sannsynet for at fylket vågar å ta rolla som «first mover» i ei tid med krevjande fylkesøkonomi.

Strategien sitt svakaste punkt er mangel på tydelege mål. Det er ingenting i planen som antydar retning og fart på den satsinga «alle» er einige om skal finne stad. Kanskje skuldast det skepsis i Høgre og i Olje- og energidepartementet mot å bryte med prinsippet om «næringsnøytralitet», men kvifor då love ein hydrogenstrategi? Motstykket til den norske hydrogenstrategien er den nederlandske og den portugisiske som blei vedteke i april-mai.

Det regjeringa burde levert, var ein strategi som levde opp til namnet. Ei ikkje unaturleg tilnærming ville vore å gjennom sektor for sektor der hydrogen kan spele ei rolle – og vere tydeleg på kva vi ønskjer å få til – og når.

Det handlar naturlegvis om å få på plass treffsikre og rause nok støtteordningar som kan bidra til realisering av storskala hydrogensatsingar, men ikkje berre det.

Regjeringa kunne også brukt strategien til å varsle korleis dei vil bruke innkjøpsmakta framover for å få opp etterspurnaden etter grøn hydrogen, i staden lover dei å «utarbeide en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon».

Eller dei kunne ein gong for alle slått fast at kravet om utsleppsfri inn- og utsegling i verdsarvfjordane frå og med 2026 blir ståande, og at kravet vil bli utvida til andre fjordar innan 2030.

Det ville sendt eit sterkt signal til ein av dei viktigaste sektorane der hydrogen kan få ei viktig rolle med å fjerne utslepp – skipsfarten.

I Europa segler hydrogen opp som ei strategisk toppsatsing – både for EU og for mange medlemsland. For Noreg kan det bety nye marknadsmoglegheiter på sikt, gitt at vi har noko å tilby. Det skjer ikkje av seg sjølv, og det er derfor vi gjerne skulle hatt ein nasjonal hydrogenstrategi – i ordets rette tyding.