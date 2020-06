Ope kondolansebrev til Nav

Kva med å lage eit standard kjenslevart brev, i staden for eit standard kjenslelaust brev til foreldre som har mista det kjæraste dei har?

Då me var på veg til bårekapellet for å sjå sonen vår for siste gong, tikka det inn eit brev frå Nav med overskrifta «Vi har redusert barnetrygda di», skriv Kristine Stokke Karlsøen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

Kristine Stokke Karlsøen Bergen

Kondolerer, Nav! Eg vil med dette uttrykke djup medkjensle med dykk som anten jobbar i, eller er avhengige av eit system som har mista, eller kanskje aldri har hatt, medmenneskelegheit og varme.

Medmenneskelegheit er noko av det vakraste me har, noko dei færraste av oss kan leve utan. Det er vanskeleg for oss som står utanfor, å førestille seg korleis det er for dykk å vere avhengige av eit så kaldt system.

De er med oss i tankane.

På den andre sida kan eg gratulere Nav med rasjonaliteten, effektiviteten og iveren då de hugsa på å redusere barnetrygda vår omtrent i same sekund som legane kopla frå respiratoren som heldt sonen vår i live. Det var fantastisk god timing.

Tenk om de hadde vore like kjappe og ivrige til å informere oss om rettar me har i samband med alvorleg sjukdom og død! Då kunne me til dømes ha fått hjelpestønad eitt år før me tilfeldigvis fann ut at me hadde rett på det.

Morgonen 26. mai, medan me var på veg til bårekapellet på Haukeland for å sjå sonen vår for siste gong, tikka det inn eit brev frå Nav med overskrifta «Vi har redusert barnetrygda di».

Ordlyden i brevet er som følgjer: Fødselsnummer [ ...] (oppgi f.nr. ved henvendelser til oss). Du får [ ...] kroner i måneden i ordinær barnetrygd for barn født [..] [..]. Barnetrygd reduseres fordi barn født [..] døde 22. mai. Vi har derfor stanset barnetrygden for barnet.»

Vidare følgjer informasjon om kva paragraf dette er tufta på, korleis me kan klage og til slutt underskrifta til saksbehandlarane, som i slike saker har arbeidsstaden sin på Stord, i trygg avstand til Fyllingsdalen, der me bur og har hatt hendene fulle med å arrangere gravferd.

Me forstår at me ikkje kan få barnetrygd for barnet me har mista, det er ingen grunn til å klage. Me vart heller ikkje leie oss for den kjenslelause ordlyden i brevet. Me har møtt så mykje varme og medkjensle etter at sonen vår døydde, at det veg opp for den makaber-komiske ordlyden frå Nav.

Sonen vår, eit ubeskriveleg stort tap for oss, er for Nav «pyttsann» to verkedagar etter at han døydde fredag 22. mai etter normalarbeidstid, det forstår me. Det er så mange born som døyr, og å sende slike brev er nok rein rutine for Nav.

Nav, brevet dykkar minner for mykje om ein sketsj frå Monty Python, der de på kløktig vis får greie på at sonen vår er død, lenge før dødsfallet er meldt til skifteretten. Medan Monty Python har galgenhumor, er de diverre ufrivillig komiske og har så dårleg stil, at sjølv den avdøde sonen vår på sju år kunne gjort det betre.

Dersom de ynskjer det, kan eg hjelpe dykk. Kva med å lage eit standard kjenslevart brev, i staden for eit standard kjenslelaust brev til foreldre som har mista det kjæraste dei har?

Dei fleste som mister barna sine er i djup sorg også heile to verkedagar etter dødsfallet. I standardbrevet bør ein difor putte inn ord som «kondolerer», «beklagar» og «diverre».

Når ein mistar barnetrygd fordi barnet døyr, har ein automatisk også mista eit barn under 18 år. Det ville då vore fint, og heller ikkje unaturleg, om ein i eit standard kjenslevart brev om redusert barnetrygd grunna dødsfall, kunne opplyse om at ein kan ha rett til å få delar av gravferda dekka av Nav.

Slik svarer Nav:

Kjære Kristine Stokke Karlsøen.

Først vil vi gjerne kondolere, og si at vi forstår at du helst ville at vi skulle gjort det i brevet vi sendte deg. Vi har tidligere fått tilbakemeldinger på at enkelte ikke ønsker kondolanser i brevene fra oss, og derfor har vi valgt å ikke gjøre det i standardbrevene. I personlig dialog kondolerer vi selvsagt.

Brevet om stans har i dette tilfellet blitt sendt kort tid etter dødsfallet. Vi forstår at dette kan virke overdrevent effektivt og lite empatisk. Brevet har blitt sendt med en gang Nav fikk beskjed fra folkeregisteret om dødsfallet. Vi vil gjøre en ny vurdering av våre rutiner for dette.

Vi i Nav jobber kontinuerlig for å bli bedre på alle områder – også på hvordan vi kommuniserer. Derfor er vi takknemlig for tilbakemeldingen, som vi tar med oss i vårt videre arbeid.

Martin Brauer, fagansvarlig i Nav Familie- og pensjonsytelser