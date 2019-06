Helbom om bompenger i Sverige og Finland

STOR FORSKJELL: Norge har 1164 tunneler, representert ved den høyeste søylen. Antallet i Sverige og Finland er langt lavere. Grafikk: Arne Nilsen/BT

Odd E. Rambøl Siviløkonom

Det siste fra bompengemotstanderne er nå: I «fattige» Sverige og Finland har man ikke bompenger, der bruker man skattepengene til veier.

Tankegangen bak dette er tydeligvis: En vei er en vei, enten den er Sverige, Finland eller Norge. Men det er faktisk noen helt vesentlige forskjeller på kostnader ved veibygging i fjell- og fjordlandet Norge – og skogs- og jordbrukslandene Sverige og Finland.

Listen over veitunneler i Norge inneholder i alt 1164 tunneler, med en samlet lengde på over 800 kilometer. 73 av disse veitunnelene er over 3000 meter lange. 33 av tunnelene er undersjøiske.

I Sverige er det under 50 veitunneler, på til sammen 28 km. I Finland er det rundt 20 veitunneler, med en samlet lengde på 12 kilometer.

Ser vi på broer med en viss lengde, så er det i Finland tre broer, lengde til sammen 2756 meter. Sverige har ni broer, lengde til sammen 9180 meter. (Øresundbroen ikke tatt med, da den har bompenger). I Norge er det 48 broer, lengde til sammen 28.784 meter.

Dette forteller at det både teknisk og økonomisk er en helt annen utfordring å bygge ut veinettet i Norge, sammenliknet med Sverige og Finland.

Publisert 28. juni 2019 08:31

