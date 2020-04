På tide å sette punktum for regionreformen

Reformen henger over kulturinstitusjonene som et alvorlig usikkerhetsmoment.

Charlotte Spurkeland har en klar oppfordring til kulturminister Abid Raja: Institusjonene må nå få bruke tiden fremover på å produsere og vise frem kunst og kultur. Foto: Tuva Åserud

Debattinnlegg

Charlotte Spurkeland Daglig leder, Kultur Vest

Norske kulturinstitusjoner er som resten av samfunnet i unntakstilstand på grunn av koronakrisen. Det produseres nå digitale kulturopplevelser av ypperste kvalitet som vi kan nyte digitalt, men vi skal heldigvis tilbake til analoge kulturopplevelser etterhvert.

Når denne krisen er over, trenger institusjonene først og fremst tid og energi til å kunne komme seg tilbake til normalen.

Det kan ta tid før publikumstall og billettsalg er tilbake til gamle høyder, og til alle typer arrangementer er mulig å gjennomføre. Samtidig henger regionreformen over institusjonene som et alvorlig usikkerhetsmoment.

Argumentene mot reformen er velkjente, vi har gjentatt disse til det kjedsommelige de siste tre årene. Det er en frykt for at fylkeskommunene som allerede må gjøre store kutt ikke vil ha økonomisk handlingsrom til å holde på dagens tildelinger.

I tillegg er det selvsagt for oss at viktig kunst for hele Norge fortsatt har en statlig forankring. Dessuten fungerer dagens fordeling av ansvar godt, hvorfor skal vi reparere noe som ikke er ødelagt?

Det er allerede brukt mye energi på å kjempe i oppoverbakke mot en reform som tres nedover hodet på kultur-Norge.

Oppfordringen til våre stortingspolitikere og til kulturminister Abid Raja er derfor klar: Regionreformen må legges bort nå. Vi må la institusjonene få bruke tiden fremover på det de tross alt er til for: å produsere og vise frem kunst og kultur av ypperste kvalitet.