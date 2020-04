Dette er kommunens to tiltak for ensomme eldre

Byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa, er bekymret for eldre som i denne tiden kjenner på ensomhet, bekymring og søvnløse netter.

Eldrebyråd Beate Husa har sendt ut en brosjyre til alle eldre i Bergen med info om hvordan de kan få hjelp. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Debattinnlegg

Beate Husa Byråd for eldre, helse og frivillighet (KrF)

Leder i Pensjonistpartiet for Vestland fylke, Knut J. Hæggernes, viser i sitt innlegg til flere henvendelser fra bekymrede eldre som er redd for å dø av koronaviruset og som føler seg sviktet av storsamfunnet. Han etterlyser tiltak for de eldre og mener det er for lite fokus på problematikken.

Som byråd for eldre, helse og frivillighet har jeg også mottatt liknende henvendelser, og deler Hæggernes sin bekymring for eldre som i denne tiden kjenner på ensomhet, bekymring og søvnløse netter.

Derfor har Bergen kommune satt i verk to viktige tiltak: Vi har laget en informasjonsfolder som sendes i posten til alle eldre over 65 år, og vi har tatt initiativ til et forskningsprosjekt som vi håper skal hjelpe oss til å kunne sette i verk flere målrettede tiltak.

Beate Husa (til h.), byråd for eldre, helse og frivillighet, sammen med etatsdirektør i etat for helsetjenester, Brita Øygard, på en pressekonferanse om utviklingen i koronasmitte i Bergen. Foto: Paul S. Amundsen

Bergen kommune har lagt ut mye digital informasjon på våre nettsider, både for denne gruppen og for andre grupper. Men vi vet at ikke alle eldre er like aktiv på de digitale flatene.

Derfor sender vi nå før påske ut en egen informasjonsfolder i posten til alle innbyggere i byen vår som er over 65 år. I tillegg ber vi interesseorganisasjoner for personer i risikogrupper om å distribuere den til sine medlemmer og kontakter.

På denne måten håper vi at mange flere opplever god tilgang på informasjon og at påsken dermed kan kjennes litt tryggere. I folderen finnes både informasjon om viktige helsetjenester men også råd om enkel trening og tips til hvordan en kan få en telefonvenn. Dette formidles via frivilligsentralene våre.

Vi ønsker også å se på hvilke andre målrettede tiltak vi kan sette i verk, både rettet mot eldre og andre grupper. Vi har derfor tatt initiativ til et forskningsprosjekt i samarbeid med Universitetet i Bergen, med en spørreundersøkelse som skal gå bredt ut til befolkningen.

Gjennom denne undersøkelsen ønsker vi å kartlegge hvordan hverdagen oppleves for folk i denne krevende tiden, og få kunnskap om hvilke tiltak vi som kommune kan sette i verk for å bidra til at folk kommer seg gjennom dagene på en lettere måte.

Jeg håper at dette skal resultere i gode tiltak slik Hæggernes etterlyser, både for eldre som kjenner på ulike behov, og for andre grupper.