Nye tømmesteder gjør at våre sjåfører lettere unngår farlige situasjoner.

Vi har dessverre ikke anledning til å ta alder med i betraktning, når vi tar beslutninger om endring av tømmested, skriver Tina Skudal i Bir. Foto: Bir

Tina Skudal Kommunikasjonsrådgiver, Bir

I BT 2. april skriver Atle Helland om sin misnøye med nytt innsamlingspunkt for avfall i Vilhelm Bjerknes vei.

Vi forstår og deler hans bekymring for trafikksikkerhet. Men ut fra befaring gjennomført i forkant, mener vi at det er nok plass her. Ansvaret for å unngå at farlige situasjoner oppstår, er delt mellom beboerne og renovatørene.

Begge parter har ansvar for å sette spann fra seg, slik at de ikke skaper hindringer før og etter tømming. Det er også viktig at spann blir hentet inn til eiendommen så raskt som mulig etter tømming.

Tradisjonelt har renovatørene kjørt gjennom de fleste smågater og tømt alle spann, også i gater uten snuplass, noe som gjør at sjåførene må rygge lange strekninger.

De opplever at det er en økt risiko ved kjøring i boligstrøk og trange og uoversiktlige gater med mange parkerte biler. Vi har flinke sjåfører, men det er ønske om å redusere kjøring i boligområder.

Vi tar gjerne imot innspill fra beboere som har forslag til bedre plasserte tømmesteder. Dessverre har vi ikke kjennskap til våre kunders helsetilstand, eller anledning til å ta alder med i betraktning, når vi tar beslutninger om endring av tømmested.

Endringer av tømmested gjøres også for å sikre kontinuerlig bosstømming. Brøyting av hovedveier prioriteres før sideveier, og de nye tømmestedene vil sikre at folk får tømt bosset hele året.

Samtidig reduserer vi CO₂-utslippene betraktelig når vi oppretter samlepunkt for bosstømmingen.

