Liv er viktigere enn økonomi

Det kan få alvorlige følger dersom noen av elevene drar med seg smitten hjem.

Lisa Halvorsen og Jostein Fjeld Eriksen. Foto: Privat

Jostein Fjeld Eriksen og Lisa Halvorsen Foreldre og lærere

Nå åpner skolene, og barna er samlet i kohorter med opptil 15 stykker i hver. Dette er et stort antall i forhold til gruppene på fem som er anbefalt ellers i samfunnet. Mye av skoletiden vil gå med til håndvask og forsøke å holde avstand.

Med 15 elever i en kohort, sier det seg selv at det er utfordrende å passe på og huske på alt. Selv med et stort fokus på dette, er vi redd smittetallene kan øke fordi flere et samlet på et sted. Vi er lærere, ikke eksperter på renhold. Men vi gjør så godt vi kan.

Det har til nå helt vært vanlig å sende barn med luftveissymptomer på skolen. Mange er også forkjølet i lengre perioder av gangen. Det som før bare var en vanlig forkjølelse, kan nå være korona. Mange av symptomene er like.

Det har også kommet frem at det er mulig at enkelte barn kan være stille smittespredere.

Dette kan få alvorlige følger dersom noen av elevene med foresatte i helsevesenet drar med seg smitten hjem, og at de igjen drar med seg smitten på sin jobb.

Selv om alt tyder på at barn tåler viruset godt, kan smitten bringes videre til mer sårbare grupper, og det er heller ikke sikkert at alle lærere tåler dette viruset like godt som barna ser ut til å gjøre.

Vi tenker derfor det er viktig at foresatte tenker godt over konsekvensen av å gi barn i smådårlig form en Paracet og sende dem på skolen. Da er det bedre at de tar seg fri fra jobb en dag eller to ekstra, slik at barna får vært hjemme, heller enn å risikere å smitte andre.

Det som fremstår som en bagatell for noen, kan få alvorlige følger for andre.