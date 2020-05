Respekt for naturen er fråverande

Slik politikarane prioriterer, har eg problem med å halde på framtidsoptimismen.

Over heile kloden er situasjonen den same. Urørt natur blir nedbygd, asfaltert og oppdyrka, skriv Jan Rabben. Biletet viser Reksteren på Tysnes, eit av områda som kan bli endra av Hordfast-utbygginga. Foto: Roar Christiansen (arkiv)

Debattinnlegg

Jan Rabben Naturfotograf og forfattar

Då eg i 1970 melde meg inn i Naturvernforbundet, var naturvernarbeid til dels noko nytt og ukjent som ofte blei møtt med skepsis. Sidan har mykje skjedd. Natur- og miljøvern har fått ein heilt annan plass på den politiske dagsordenen, og vi har klare nasjonale mål om å stanse tapet av naturtypar og biologisk mangfald.

Men er praksisen blitt så mykje betre? Svaret er nedslåande. Så slepphendte er politikarane med å gi løyve til små og store naturinngrep, at Riksrevisjonen for nokre år sidan ropte eit høgt varsku – det som skjer, går heilt på tvers av nasjonale målsetjingar vedtekne av Stortinget.

Og det har slett ikkje blitt betre i ettertid, snarare tvert imot. Seinast 4. mai hadde NRK.no eit stort oppslag om at «Norsk natur forsvinn – bit for bit».

Jan Rabben Foto: Privat

Alvoret i klimaspørsmålet ser ut til å ha gått opp for ein del politikarar. Verre er det med trugselen som ligg i det dramatiske tapet av artar og bestandar som no skjer over heile kloden, og som fagfolk kallar den sjette masseutryddinga i jordhistoria.

Denne øydelegginga av økosystema er ifølgje FNs naturpanel ein minst like stor trugsel som klimakrisa, og er i langt større grad enn denne knytt til arealdisponering.

Så fort går den negative utviklinga at eg med vemod tenkjer tilbake på det fuglelivet eg kunne oppleve for berre 30–40 år sidan samanlikna med det vi har i dag. Berre i løpet av dei siste 30 åra har talet på fuglar i Europa minka med cirka 420 millionar. I USA og Canada har nedgangen vore på tre milliardar på 50 år.

Over heile kloden er situasjonen den same. Urørt natur blir nedbygd, asfaltert og oppdyrka. I desse koronatider har vi her heime fått dette demonstrert til overmål: I samband med hytteforbodet i påska har det eine gigantiske hyttefeltet etter det andre rulla over TV-skjermen. Enorme areal med fjellskog er øydelagde.

Apropos korona. Den nærast uverkelege unntakstilstanden samfunnet no er i, viser at vi absolutt er i stand til å mobilisere når det er noko akutt som trugar oss.

Då kan det vere på sin plass å minne om at artsutryddinga og øydelegginga av økosystema på jorda, er ein langt større trugsel mot sivilisasjonen vår enn viruspandemien.

Her står det om sjølve eksistensgrunnlaget vårt, og utviklinga går heile tida feil veg, i rasande fart. Men ikkje fort nok til at politikarane reagerer.

Eit svært aktuelt døme på verdifull natur som kan gå tapt, er kystregnskogen rundt Bårdsundet og på Reksteren på Tysnes, ein sjeldan naturtype med stort artsmangfald, som Noreg har eit spesielt ansvar for å ta vare på. Nye E39/Hordfast vil gå rett gjennom desse skogsområda, dersom utbygginga blir vedteken.

I den pågåande debatten er det berre eit ørlite mindretal av politikarar som legg vekt på biomangfaldet. Dei aller fleste neglisjerer dette totalt og nemner ikkje naturverdiar med eit ord. Blir Hordfast-forkjemparane utfordra på naturøydelegging, kjem dei sjølvsagt med trylleformularen «avbøtande tiltak».

Her er det snakk om å justere litt på trasévalet. Som om det er mogeleg å legge ein firefelts motorveg over Bårdsundet og Reksteren utan å gjere uboteleg skade.

Ikkje berre er arealbehovet enormt, i tillegg blir sårbare artar utsette for vegstøv, avgassar, salt og endra lokalklima og lysforhold. Området blir kort og godt punktert.

Fylkesmannen har kalla nye E39/Hordfast for det største naturinngrepet i fylket i moderne tid. Men han er tydelegvis parkert på sidelinja. Og kvar er eit miljøverndepartement som kan setje foten ned?

Er det politikarane sjølve som skal leike fagfolk og vurdere om naturinngrepa er akseptable? Finst det i det heile naturverdiar som ville fått dei til å skrinlegge Hordfast ut frå eiga overtyding? Ingenting tyder på det.

Den politiske E39-debatten handlar i stor grad om pengar og prioriteringar. Vedlikehald og rassikring konkurrerer med Hordfast om midlane.

Eg heiar sjølvsagt på rassikringa, men det at regnskogen og dei andre massive naturinngrepa ikkje er blant hovudargumenta på nokon av sidene, er kanskje det mest skremmande. Det momentet som åleine burde vere nok til å stoppe Hordfast, blir nesten ikkje nemnt!

Kvifor har ikkje naturverdiar høgare status i vårt opplyste tusenår? Om politikarane ikkje har fått med seg kor alvorleg situasjonen er og kva konsekvensar naturtapet kan få, må dei i det minste høyre på fagfolk. Slik dei prioriterer i dagens politiske landskap, har eg problem med å halde på framtidsoptimismen.