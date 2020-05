Det nytter å kjempe

Neste ekspertutvalg bør bestå av folk som har kunnskap om feltet de utreder.

Det er grunn til å takke Erna Solberg og Abid Raja for å sette et klokt punktum for det tullete forslaget om å overføre ansvaret for kunst og kulturliv til fylkeskommunene, skriver Agnete G. Haaland. Foto: Tor Høvik

Agnete G. Haaland Teatersjef på Den Nationale Scene 2012-2019

Vi var mange som ble rystet i grunnvollene av det såkalte «ekspertutvalget», som foreslo at fylkeskommunene skulle overta ansvaret for kunst og kulturliv i sine respektive fylker. Dermed ville ingen ha hatt et overordnet ansvar for Norges kulturliv, og Kulturdepartementet hadde endt opp som et rent Oslo-departement.

Som teatersjef for Den Nationale Scene fra 2012–2019, jobbet jeg tett samme med Bergen Filharmoniske Orkester og Kode for å synliggjøre hvor kunnskapsløst utvalgets forslag til endring av eierstrukturen var.

At verken Harmonien eller DNS skulle være statlige er jo helt uhørt, og vi hadde en rekke møter både i Kulturdepartementet og med stortingspolitikerne for å kjempe mot forslaget.

Vi fikk etter hvert signaler fra daværende kulturminister Trine Skei Grande om å roe oss ned og å «puste med magen», som hun formulerte det. Men dette gjaldt kun DNS og Harmonien. Resten av kunst og kulturbudsjettet for Vestland ville bli overført den nye fylkeskommunen.

Men nå har regjeringen skjønt at staten må ha det overordnede ansvaret for hele kulturfeltet. Dermed kan kunstinstitusjoner og kunstnere være trygge på at fylkespolitikerne ikke prioriterer rassikring av veier fremfor et mangfoldig tilbud til publikum.

Det er grunn til å takke Erna Solberg og Abid Raja for å sette et klokt punktum for dette tullete forslaget.

Neste gang dere setter ned et såkalt «ekspertutvalg», så pass på at utvalget består av mennesker som har kunnskap om det feltet de skal utrede.