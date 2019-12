Vi må ikke være naive

I dag besøker jeg Nordahl Grieg videregående skole. Der skal jeg snakke om hvorfor cannabis fortsatt skal være ulovlig.

BEKYMRET: Sterkere cannabis øker risikoen for alvorlige skader, skriver Sylvi Listhaug. Berit Roald / NTB scanpix

Debattinnlegg

Sylvi Listhaug Folkehelseminister (Frp)

Unge mennesker som bruker cannabis regelmessig, risikerer psykiske lidelser og skader i hjernen. Dette er det mange ungdommer som ikke vet. Noen tror at rusreformen vil legalisere cannabis. Det er feil. Det er ingen planer om å gjøre det lovlig.

Normalisering og ufarliggjøring av rusmidler blant ungdom er en utfordring i Bergen – som så mange andre steder. Tall fra Ungdata viser en økning både i andelen som har prøvd og som har blitt tilbudt hasj eller marihuana.

Stadig flere går rundt og tror at bruk av cannabis er ufarlig. Samtidig har cannabisen har blitt mye sterkere og dermed farligere de siste årene. Innholdet av virkestoffet THC har økt dramatisk.

Høyere nivå av THC gir sterkere rus og økt risiko for skader. Forskning viser at ved omfattende bruk før hjernen er ferdig utviklet, kan denne effekten i verste fall være varig. For eksempel risikerer man redusert IQ. Omfattende bruk kan også føre til avhengighet, angst og depresjon.

Alle disse tingene bekymrer meg.

I dag skal jeg derfor besøke Nordahl Grieg videregående skole for å høre om deres arbeid med rusforebygging og kjentmann-ordningen. Kjentmenn har god kompetanse på rus og hjelper elever med bekymringsfull rusbruk til å komme seg ut av en vanskelig situasjon så de kan fullføre utdanningen.

Det er i dag lettere å få tak i stoff enn tidligere, for eksempel på sosiale medier, og prisen har gått ned. Dette underbygger inntrykket av at hasj er vanlig og greit. Som en elev ved Nordahl Grieg har sagt: «Narkotika er så latterlig lett å få tak, og det er en stor del av festkulturen på videregående.»

Av de illegale stoffene er cannabis det klart mest brukte stoffet. Å røyke hasj eller marihuana er fortsatt den vanligste måten å bruke stoffet på. Men legaliseringen i flere delstater i USA har ført til at masse andre produkter blir tilsatt høye nivåer av THC. Der selges alt fra tamponger og kremer til kaker, godterier og brus med cannabis for å lokke unge.

De nye cannabisproduktene finnes ikke bare i USA. Tolletaten melder at de fleste narkotikabeslag i fjor ble gjort i postforsendelser, og ofte er det narkotika-godteri som beslaglegges.

Jevnlig bruk av cannabis øker faren for rusutløst psykose, utvikling av bipolar lidelse, depresjon, angst og svekkede kognitive funksjoner. Mange undersøkelser viser at cannabis har en negativ påvirkning på hjernens utvikling.

Enklere tilgjengelighet, nye og «spennende» produkter, alternative inntaksmåter og lavere priser gjør at det er grunn til å frykte en ytterligere økning i cannabisbruk blant ungdommer.

Nettopp derfor er det viktig å nå ut med informasjon til unge og foreldrene deres om at unge mennesker som bruker cannabis – særlig de som bruker det regelmessig – har økt risiko for psykiske lidelser og skader i hjernen i form av svekket hukommelse og evne til læring.

Risikoen er stor for at legalisering vil føre til økt bruk. Cannabis skal fortsett være et ulovlig stoff, selv om vi får en rusreform.

Myndighetene må sørge for å informere om risikoen for skader, og sørge for at foreldre er i stand til å ta et ansvar slik at ungdommene våre kjenner risikoene.

Vi har bedt Helsedirektoratet om å sikre oppdatert informasjon om cannabis og stoffets skadevirkninger. De kommer med et informasjonsopplegg på nyåret.

Vi som foreldre må følge med og ikke være naive. Vi må være tydelige rollemodeller som setter grenser for ungdommene våre. Det vil jeg være. Som folkehelseminister og som mor.

Kilde: «Cannabisboka (2019), Anne Line Bretteville-Jensen (red) og Jørgen G. Bramness (red).

