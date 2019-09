Det viktigste for Høyre er god kollektivtransport i hele Bergen!

JA MED FORBEHOLD: Høyre er innstilt på å bygge ut Bybanen til Åsane hvis det er mulig å gjøre det uten å øke bompengene, skriver Tobias Strandskog (Høyre) Privat

Debattinnlegg

Tobias Strandskog Unge Høyres bystyrekandidat i Bergen

For mindre enn 2 timer siden

«Vil Høyre støtte en utbygging av Bybanen til Åsane, dersom banen blir lagt i tunnel bak sentrum og Bryggen?» spurte Hans Ebbing i et innlegg i BT fredag. Her er Høyres svar:

Høyre har holdt fast ved den samme linjen når det gjelder Bybanen og utbygging av kollektivtransport i Bergen. Vi ønsker at Bybanen skal fullføres helt til Spelhaugen, og ikke stoppe på Oasen.

Heldigvis er dette mulig nå, takket være at Erna Solberg sikret 66 prosent statlig finansiering. Det redder bybane-satsingen til Fyllingsdalen.

Høyre er også krystallklar på at vi ikke kan akseptere at Bybanen skal gå over Bryggen, slik byrådet har lagt opp til. Vi vil ikke ofre Bryggen for samarbeid, som Arbeiderpartiet gjorde like etter sist valg.

Når det gjelder Bybanen til Åsane, så prøver våre politiske motstandere å få Høyre til å fremstå «vinglete». Det vi har sagt er at vi er bekymret for finansieringen av Bybanen til Åsane, og vi kan ikke love noe vi ikke er sikker på at vi kan finansiere.

Det er for mange politikere som lover mer enn de kan holde, og det prøver vi å unngå å gjøre denne i saken. Høyre har også vært tydelig på at bompengene ikke skal økes og at vi mener taket er nådd. Vi er positive til Bybanen til Åsane, men vi må være ærlige om at det er problemer med finansieringen.

Klarer vi å bygge Bybanen nordover uten å øke bompengene, så er selvfølgelig Høyre positive!

Publisert 1. september 2019 22:10