Et nederlag for barns rettigheter

KrF sier nei til radikale endringer i bioteknologiloven.

Når vi ikke ønsker å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige, handler det om barns rett til å kjenne sine foreldre, og så langt det er mulig å få vokse opp med dem, skriver Geir Jørgen Bekkevold (KrF). Foto: bondvit / Shutterstock

Debattinnlegg

Geir Jørgen Bekkevold Stortingsrepresentant for KrF og leder for helse- og omsorgskomiteen

BT skriver på lederplass 11. mai at endringene Ap, SV og Frp nå har blitt enige om, endelig vil ta bioteknologiloven inn i fremtiden.

BT betegner det som en viktig seier for ufrivillig barnløse, og mener at liberaliseringene allerede er langt på overtid.

Det er ikke KrF enig i.

Når KrF ikke ønsker å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige, handler det om barns rett til å kjenne sine foreldre, og så langt det er mulig å få vokse opp med dem.

Både enslige foreldre og foreldre uten genetisk tilknytning til barnet, kan være enestående foreldre. Men for KrF handler dette om hva staten legger til rette for. Ved å gjøre biologien mindre viktig, tilrettelegger vi for at stadig flere barn vil vokse opp uten kunnskap om hvor de kommer fra.

Spørsmål om bioteknologi er ikke bare spørsmål om hva som er teknisk mulig. Det er store, etiske problemstillinger som fortjener å bli belyst på en respektfull måte. I flere av disse spørsmålene handler debatten om ulike grupper voksnes rettigheter. Men hva med barna?

Spørsmål om hvordan barn blir til, hvor de kommer fra og hvem som er foreldrene deres, gjelder jo i aller høyeste grad dem. Derfor burde også debatten foregå på deres premisser.

BT hevder at det norske forbudet mot eggdonasjon er vanskelig å forstå. Det er vi uenig i. Barns rett til å kjenne sitt opphav er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Denne retten bør være førende for hva staten aktivt legger til rette for.

Det hevdes også at problemstillingen knyttet til at barn ikke får kjenne sitt opphav, enkelt løses ved at barna ved fylte 18 år, og med det nye forslaget ved fylte 15, vil få opplyst navn og personnummer på donor. Og dermed få mulighet til å oppsøke vedkommende. Problemet er bare at det ikke er gitt at de eksistensielle spørsmålene venter til du fyller 15.

De første barna som får muligheten til å oppsøke donor-forelderen sin. fyller 18 år i 2023. Vi vet derfor ennå altfor lite om hvilke konsekvenser dette har for disse barna. Donoren vil faktisk være i sin fulle rett til å nekte å ha noe med donorbarnet å gjøre.

Barnet kan også potensielt få vite at det har halvsøsken, eller endelig kunne få kunnskap om et slektstre som til nå har vært ukjent. Men i en alder av 15 år, har man likevel levd en hel barndom uten å vite hvor man kommer fra.

Det å oppsøke sin donorforelder, er langt fra problemfritt. Ansvaret for å oppfylle FNs barnekonvensjon blir hvilende på barnet, og det er ikke riktig.

Frr, Ap og SV foreslår også en screening av alle gravide kvinner, ved å gå inn for tidlig ultralyd og fostertesten NIPT. Dette innebærer en omfattende sykdomstesting av fosteret. De foreslåtte undersøkelsene er rigget for å lete etter uhelbredelige sykdommer eller potensielle kromosomavvik, som for eksempel Downs syndrom. Den eneste «behandlingen» vil i slike tilfeller være abort.

Konsekvensene av slike undersøkelser ser vi tydelig i for eksempel Danmark, der dette lenge har vært et tilbud til alle gravide kvinner. Der ser vi nå at det nesten ikke fødes barn med Downs syndrom.

Frp, Ap og SV vil gjennomføre radikale endringer i bioteknologiloven som potensielt kan få store konsekvenser. Det vil ikke KrF være med på.

Vi sier nei til radikale endringer i bioteknologiloven, nei til et sorteringssamfunn og setter hensynet til barna først. Vi ønsker et samfunn som har plass til absolutt alle, helt uavhengig av egenskaper, utviklingsavvik eller sykdommer.