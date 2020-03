Nå er det tid for å vaske hendene, klippe neglene og binde opp håret

Dette er de beste rådene dersom du bor med en koronasmittet person.

Publisert Publisert I dag 15:15

Det aller viktigste tiltaket for å redusere smitte i hjemmet er god håndhygiene, skriver innsenderne. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

Petrin Eide, førstelektor og operasjonssykepleier, Grethe Dåvøy, førstelektor og operasjonssykepleier, Ann-Cathrin Melby, høgskolelektor og intensivsykepleier, Michael André Helnes Mortensen, høgskolelektor og intensivsykepleier, Asgjerd Litlere Moi, førsteamanuensis og intensivsykepleier Alle underviser ved masterprogrammet i klinisk sykepleier ved Høgskulen på Vestlandet.

I 1860 skrev Florence Nightingale: «Alle kvinner i England, eller i hvert fall nesten alle, får før eller siden i livet ansvar for andres helse, det kan være barn eller invalide (...) Det viktigste er hverdagskunnskap om hygiene og pleie, med andre ord viten om hvordan man kan få helsetilstanden opp på et slikt nivå at sykdom kan unngås, eller hvordan man kan komme seg igjen etter sykdom.

Florence Nightingales kunnskap, om hvordan man best kan unngå eller komme seg etter sykdom, kan være relevant i dag, fordi hennes teorier om sykepleie ble skrevet i en tid der befolkningen ble rammet av gjentatte epidemier, og der en trodde at all smitte var luftbåren.

Selv om kunnskapsgrunnlaget i moderne medisin og sykepleie har endret seg siden den gang, ser vi at det fortsatt er noe å hente hos Nightingale når det gjelder sykepleie i hjemmet.

Vi tillater oss derfor, med inspirasjon fra Florence Nightingale, å gi noen råd om sykepleie i hjemmet, i en tid preget av koronaviruset.

Les også Følg BTs dekning av koronautbruddet direkte

Observer den syke jevnlig

Den syke trenger hyppig tilsyn. Det er først og fremst pusten, feber og allmenntilstand som skal vurderes.

Blir det tyngre for den syke å puste, trekker han/hun pusten raskere og mer overflatisk, og blir påvirket av dette, må lege eller legevakt kontaktes. Stiger feberen, og blir liggende over 39° C over tid, uten at den går ned, til tross for febernedsettende, må også lege eller legevakt (telefon 116 117) kontaktes. Med begge disse symptomene er det allmenntilstanden som kan gi deg en pekepinn på hvor alvorlig det er.

Blir pasientens allmenntilstand betydelig redusert (vanskelig å stå på bena, forvirret, døsig, vil verken spise eller drikke), kontaktes lege, legevakt eller nødtelefon 113, avhengig av grad av alvorlighet.

Ved tydelige symptomer, men med rimelig allmenntilstand, fortsetter en å følge med på symptomutviklingen og støtter pasienten med rikelig væske, smertestillende og god pleie.

Florence Nightingale (1820–1910) var en av pionerene innenfor sykepleien. «The Lady with the Lamp», som hun ble kalt, trente og ledet sykepleierne som hjalp skadede soldater i Krimkrigen. (Tegningen er fra 10-pund-seddelen som var i bruk i perioden 1975-1992.) Illustrasjon: Prachaya Roekdeethaweesab / Shutterstock / NTB scanpix

Personlig hygiene

Det aller viktigste tiltaket for å redusere smitte i hjemmet, er god håndhygiene. Vask hendene godt når du har vært ute, før du lager mat, før du spiser, etter du har vært på toalettet eller ved synlig forurensing.

Er du syk og hoster, eller har rennende nese, bruk lommetørklær av papir som du kan kaste etter bruk. Ha en egen pose for avfallet, og ha denne tilgjengelig slik at ikke forurensede lommetørklær ligger over alt. Vask alltid hendene etter bruk av lommetørklær.

For en febersyk pasient er det godt å få en daglig kroppsvask. Både for å fjerne febersvette, men også for å fjerne smittestoff fra hudoverflaten. Daglig dusj anbefales hvis mulig, eller sengevask der ansikt hender og overkropp prioriteres.

De som steller den syke må også passe sin egen hygiene for å unngå å bli smittet selv, eller smitte andre. Her er håndvask med såpe og vann den viktigste anbefalingen.

Men, husk at smittestoff kan legge seg under negler og ringer. Ta derfor av ringer og smykker og klipp neglene kort. Har du langt hår, bør dette bindes opp. Langt, løst hår utgjør en stor overflate der luftbåren smitte kan feste seg.

Les også Ny podkast: Hva gjør koronaviruset så spesielt?

Ernæring

Med høy feber og pustebesvær kan det være utfordrende å få i seg nok væske og ernæring. Ved høy feber prioriteres væskeinntak. Kalde drikker, smoothies og saft med isklumper kan føles godt og dempe hoste. I England anbefales også varme drikker med sitron og honning ved forkjølelse.

Kald mat, i små porsjoner, med rikelig av vitaminer og proteiner, er et fornuftig tiltak når matlysten er svekket. Er pasienten medtatt, kan det være nyttig å gi smertestillende/febernedsettende før måltider, slik at pasienten kommer seg litt før han/hun skal spise.

Les også Koronautbruddet setter europeisk samarbeid på prøve

Hygiene i et hjem med smitte

Å redusere mengden smittestoff vil ha betydning for sykdomsutvikling for den syke og risiko for smitte for andre i husholdningen.

For å redusere smittestoff må det vaskes og/eller desinfiseres i alle rom. Mikrober kan både fjernes manuelt med en klut og såpevann eller drepes med desinfeksjonsmidler.

Som desinfeksjon kan det brukes Klorin, for eksempel en desiliter Klorin i fem liter vann. Denne blandingen kan påføres forurensede overflater. Spesielt er kjøkken og bad viktig.

God hygiene oppnås ved å rydde huset og redusere mengden gjenstander i et rom, for på den måten få bedre kontroll over rommene. Det er viktig å opprette et skille mellom rent og urent, hvor lommetørklær og andre av den sykes ting kan være.

Overflater må vaskes ved synlig forurensing, ellers daglig. Sengetøy må skiftes oftere enn før, når det er utsvettet eller ved mye hoste. Sengetøyet vaskes på 60–80 grader og henges ut til tørk hvis mulig. Når pasienten ikke er i sengen, kan sengetøyet luftes.

Lufting

Rommene må også luftes. Florence Nightingale var svært opptatt av ren luft, og påpekte at alle rom, og spesielt rom der den syke oppholder seg, må luftes godt.

Åpne opp vinduene og sørg for at luften blir skiftet med ny luft (pass på at pasienten ikke sitter i trekken). Likelydende råd er gitt i Kina, der folk også er bedt om å lufte bilene sine godt.

Søvn og hvile

Den syke trenger hvile og ro, samtidig som det kan være gunstig med en viss mobilitet for å bevege slim i lungene. I sittende stilling, eller med oppbygging av puter i sengen, vil det føles lettere å puste.

Igjen: Blir det svært tungt å puste, kontaktes helsevesenet. Gjennom natten er det viktig med tilsyn, men husk å bevege deg stille, så du ikke vekker den syke.

Fine omgivelser

Den syke trenger også atspredelser, noe vakkert å se på og rikelig med lys på dagtid, ifølge Florence Nightingale. Da er det godt at våren er i anmarsj.