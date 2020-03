Jeg trodde ikke jeg var smittet

Dessverre har jeg blitt den uheldige «vinneren» av sølvmedalje i Covid-19 i Sunnfjord kommune, som den andre påvist smittede.

Lege Marius Langballe Dalin oppfordrer leserne til å følge myndighetenes råd til punkt og prikke. «Når vi er i krig, må generalene få legge slagplanen», skriver han. Foto: Henning A. Hellebust

Debattinnlegg

Marius Langballe Dalin Lege, Førde

Når dette leses, har det blitt påvist en til og kanskje flere.

Hvor smitten kom fra for min del, er en liten gåte, ettersom jeg har vært i fylket de siste tre ukene, med unntak av en snartur oppom Volda, der jeg ikke var i kontakt med noen andre enn min datter. Jeg har derimot truffet mange mennesker privat, i min jobb som kirurg ved Førde sentralsjukehus og som lokalpolitiker for MDG i Sunnfjord.

Jeg er nå hjemme i isolasjon, og familien i karantene. Ingen av de andre i familien har symptomer ennå.

Dette innlegget er ment som en oppfordring til å ta situasjonen på alvor. Jeg har heldigvis milde og håndterbare symptomer, men det vil ikke være tilfellet for andre. Min mor, og andres foreldre, eller dem med alvorlige sykdommer bør vi alle prøve å beskytte mot dette.

Min historie begynte med lette symptomer 12. mars. Lett sårhet i hals, litt rennende nese, lett hodepine og litt redusert allmenntilstand.

Hodepinen tilskrev jeg litt dårlig nattesøvn, lite drikke og at dagens første kaffe ikke var drukket ennå. Jeg hadde verken feberfølelse, pustebesvær eller brystsmerter, så jeg så på symptomene som temmelig uskyldige. Hodepinen lettet nesten helt da jeg fikk meg litt kaffe og rikelig med drikke. Det var en sånn dag da en ikke har så lyst til å gå på jobb, men er for frisk til at en har samvittighet til å bli hjemme.

Siden jeg bare hadde vært i nærområdet og ikke vært i kontakt med noen jeg visste om hadde vært i risikoområder, så jeg det som svært usannsynlig at jeg skulle være smittet. Dette var jo også i tråd med helsemyndighetenes syn denne dagen. Helsemyndighetene ga ingen råd om karantene eller testing av helsepersonell med luftveissymptomer med lav risiko for å være smittet.

Når en tilhører gruppen «nøkkelpersonell», må en ta mange vanskelige valg. To av seks kolleger i overlege-vaktsjiktet var allerede i karantene. En krevende hasteoperasjon ventet meg på morgenen. Konsekvensen av å ikke møte på jobb ville i beste fall være en uheldig utsetting av inngrepet.

Jeg gikk på jobb, men unngikk kontakt med andre pasienter enn den jeg opererte. Deretter dro jeg rett til møte i formannskapet i Sunnfjord kommune, der kommuneledelsen hadde rigget til med god avstand i et større lokale enn vanlig for å begrense faren for smitte.

13. mars holdt jeg meg også unna unødig pasientkontakt, men gjennomførte en annen hasteoperasjon. Siden jeg var utenfor kriteriene for anbefalt testing, frarådde min sjef meg å ta slik test. Jeg så at han hadde rett i at jeg var utenfor kriteriene og aksepterte dette inntil videre.

På lørdag 14. leste jeg info fra helsemyndighetene med råd om å teste helsepersonell med tett pasientkontakt om de hadde luftveissymptomer. Jeg bestemte meg for å prøve å få utført test på søndag 15. slik at jeg kunne være på jobb mandag. Jeg regnet fortsatt med at testen skulle være negativ. Etter litt om og men fikk jeg lov til å teste meg på legevakten i Førde. Jeg holdt meg hjemme fra jobb dagen etter, som jeg fikk beskjed om.

DØDELIG: Torsdag passerte dødstallet 9000 i koronapandemien internasjonalt. Vi må alle bidra til å bremse spredningen av viruset, mener innsenderen. Illustrasjon: Shutterstock

Jeg kan ikke si jeg fryktet dette i det hele tatt, med tanke på min egen helse. Selv om jeg hadde en ørliten anelse, anså jeg det som svært usannsynlig at jeg var smittet. Derfor kom det som et lite sjokk da kommuneoverlegen ringte meg litt etter vanlig arbeidstid mandag 16. og fortalte at testen var positiv for koronainfeksjon, eller SARS-CoV-2, som viruset nå offisielt heter.

Det som umiddelbart bekymret meg da jeg fikk beskjeden, var konsekvensene dette ville få for alle pasientene vi har ansvar for på kirurgisk avdeling. Det er vondt å tenke på at jeg kanskje kan ha smittet pasienter. Heldigvis var jeg i alle fall litt føre var og holdt meg unna de mer sårbare av pasientene våre.

Minst like bekymringsfullt er det at dette betyr at viruset er over i en fase der det spres nokså fritt i befolkningen. En kan ikke lenger regne med at bare de som er syke etter utenlandstur er smitteførende. Det kan være hvem som helst med akutte luftveissymptomer i nærmiljøet vårt.

Så vær så snill: Ta det rolig et par uker. Følg rådene fra myndighetene. Dette er alvor. La oss stoppe dette sammen. Hold minst to meters avstand, unngå å hoste på folk, hold deg hjemme selv med lette, akutte luftveissymptomer. Overhold karantenereglene. Og ikke minst: Vask hendene. Vask hendene. Vask hendene.

Det er mange spørsmål en kan stille seg i en slik situasjon. Burde myndighetene gått tidligere ut med å frarå helsepersonell med lette, akutte luftveissymptomer å gå på jobb? Iverksettes de rette tiltakene og på det rette tidspunkt? Dette er spørsmål vi får ta med oss til en evaluering når krisen er over.

Det beste vi kan gjøre nå er å følge de rådene som blir gitt. Når vi er i krig, må generalene få legge slagplanen. Som fotsoldater bør vi kun gjøre tilpasninger som en overordnet plan ikke kan ta høyde for, i samråd med fagfolk. Det er sånn vi vinner krigen sammen.

Det går bra med meg. La oss sammen sørge for at det går bra med andre også!

