Bjerkestrand skyter på feil skive

Det er politikerne som fortjener kritikk, ikke miljøbevegelsen.

BLIR IKKE HØRT: Bjerkestrand sier det er en tragedie at naturen ikke har en bedre og sterkere lobby. Den egentlige tragedien er at vi ikke blir hørt, skriver innsender. Foto: Stein J. Bjørge

Ingebjørg Marie Thorkildsen Sentralstyremedlem, Natur og Ungdom

Frode Bjerkestrand skriver om klimaproblemet og miljøbevegelsen i BT 20.04. Jeg er enig i det meste han skriver. Vi trenger å høre om klimakrisen, og det er viktig at vi vet hva som står på spill. Jeg er enig i at vi velger feil politikere. Jeg er enig i at vi ikke kan tillate dumping av gruveavfall i fjordene våre, at vi må lette presset på norsk natur, at vi må gjøre noe med plastproblemet. Listen er lang.

Jeg er derimot ikke enig i Bjerkestrands beskrivelse av miljøbevegelsen.

Bjerkestrand etterspør samarbeid mellom organisasjonene. Samarbeidet finnes. Bare for noen uker siden vant vi kampen om oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja. I denne saken så har miljøbevegelsen stått sammen, på tvers av organisasjoner. Det samme gjør man i tredje rullebane-saken. Det er en bred allianse av organisasjoner som jobber mot dette prosjektet. Samarbeidet er der nå det trengs.

Ingebjørg Marie Thorkildsen Foto: Natur og Ungdom/Alva Thignes Førsund

Det jeg reagerer mest på er synet hans på handlekraften til miljøbevegelsen. Han sier det er en tragedie at naturen ikke har en bedre og sterkere lobby. Den egentlige tragedien er at vi ikke blir hørt. 22. mars streiket 40.000 ungdommer i hele Norges land. Vi streiket for klima, naturen og fremtiden. 24. mai blir det ny streik. Klimaopprøret er her, vi roper så høyt vi kan og vi kommer ikke til å gi oss før vi ser politikerne tar grep.

Hvis du ikke synes det skjer nok i klimapolitikken i Norge, er det politikernes handlekraft du må kritisere, ikke miljøbevegelsen.

