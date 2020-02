Ikke rakk ned på privat renhold

Vi stiller oss undrende til regnestykket om at privat ansatte ikke har gode og lønns- og pensjonsvilkår.

Publisert Publisert Nå nettopp

GODE FORHOLD: Renholdere i det private har høyere minstelønn og lavere sykefravær enn sine kolleger i det offentlige, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn. Foto: NHO

Debattinnlegg

Anne-Cecilie Kaltenborn Administrerende direktør i NHO Service og Handel

Da Venstre, Ap, KrF og MDG i høst dannet byråd i Bergen, bestemte de seg for at kommunen er bedre skikket til å drive renhold enn private bedrifter. Byrådet styrer her etter ideologi og ikke etter argumenter om kvalitet på renholdet.

Denne rekommunaliseringen vil koste fem millioner kroner i økt lønn og pensjon, skriver Bergens Tidende. Totalt er kontraktene i dag på 45 millioner kroner.

Vi stiller oss undrende til regnestykket. I Bergens Tidenes omtale av saken etterlates det et inntrykk av at ansatte i dag ikke har gode og ordnede lønns- og pensjonsvilkår.

Dette er ikke riktig. Minstelønnssatsene er høyere i tariffavtalen som brukes i privat sektor, enn dem kommunen benytter.

Ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) påpeker i BT på at «det å ha kommunal kontroll over renholdet er viktig fordi blant annet skoler, barnehager og institusjoner for eldre er helt avhengig av godt renhold».

Hva mener Marte Mjøs Persen med dette?

Mener hun at kommunalt ansatte renholdere er bedre enn privat ansatte? Hvor har hun i så fall en slik kunnskap fra? Vår erfaring er at privat drift gir høy kvalitet, og at de ansatte trives med å ha privat arbeidsgiver.

En indikasjon på dette er at sykefraværet er omtrent 20 prosent lavere i privat renhold enn kommunalt, ifølge SSB. Dette gir en pekepinn om at arbeidsmiljøet og arbeidsforholdene i det private er minst på høyde med kommunal sektor.

Man må respektere at byrådet tar beslutninger som hviler tungt på ideologi, men det er ingen grunn til å mistenkeliggjøre den jobben de private bedriftene gjør.

Publisert Publisert: 12. februar 2020 21:02

Les også

Mest lest akkurat nå

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg

Anbefalt