Sånne som meg bærer ansvaret for at ikke flere går i kirken

Min venninne følte ikke at hun passet inn i kirken. I hennes øyne var det et sted for dem som allerede hadde kristen bakgrunn.

Debattinnlegg

Susanne Ingebrigtsen Teologistudent og kirkelig ansatt

En gang spurte jeg en av mine (få) venner uten noen bestemt tilknytning til kirke og tro, hva som skulle til for at hun en søndag ville ta turen til kirken.

I spørsmålet lå formodningen om at besøket ikke skulle være i tilknytning til julaften, konfirmasjon, eller en annen begivenhet som – tross vår tids historiske lave oppslutning – knyttes til religiøs overbevisning. Slike som står fast som identitetsmarkører, og ofte blir omtalt som del av «den kristne kulturarven».

Venninnen min svarte en rekke ting. At den kontakten hun hadde hatt med kirken, i regi av skole og konfirmasjon opp igjennom, hadde tegnet et bilde av at kirken var kjedelig og utdatert. At ingen i hennes nærmeste omkrets var involvert i kirkelig virksomhet, og at hun egentlig ikke trodde på det som står i Bibelen.

Men det svaret som jeg fant mest påfallende, var at hun ikke følte hun passet inn i kirken. I hennes øyne var kirken et sted for dem som allerede hadde en kristen bakgrunn.

De som hadde kunnskap om Bibelen og kristendommen, som hadde nære relasjoner der, og som troen var veldig viktig for. Slike som meg. Tematikken kirke og tro er noe jeg omgås mer eller mindre hver dag i løpet av en uke.

Slik blir det ofte for kristne som velger å arbeide i kirkelig sektor. Så langt er jeg veldig fornøyd med valget mitt, og jeg kunne ikke tenke meg å bruke så mye tid på noe annet.

Men til tider stiller jeg spørsmål om hvor betydningsfullt og viktig det jeg holder på med, egentlig er. Det finnes så mange tall som taler negativt om kirken og befolkningens religiøse oppslutning.

I 2016 ble det for første gang klart at gruppen som sier de ikke tror på Gud, er større enn den som sier de tror. Året etter utga Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFOI en rapport som kartla min egen gruppe, unge voksne i Den norske kirke.

Tross høye medlemstall, viser rapporten en tydelig nedgang i deltakelse og tilhørighet blant denne aldersgruppen. Få ting tyder på at trenden vil snu.

I et intervju med Vårt Land på julaften i fjor, kritiserer tidligere erkebiskop av Canterbury, Rowan Williams, de som arbeider i kirken for å ta seg selv altfor høytidelig. «Det opphøyde bildet vi har av oss selv, er en fantasi».

Williams har lenge kommet med liknende uttalelser om kirkens plass i det engelske samfunnet, fordi han mener det ikke er som mektig autoritet kirken har noe å tilby.

I intervjuet unnlater han å betegne England som et ikke-kristent land. Han kaller det post-kristent og er overrasket over hvor kristent det fremdeles er, med tanke på referanser i kulturen og samtaler han har hatt med unge. Williams mener det er viktig at vi ikke antar at det ikke er noen interesse for tro.

I et post-kristent land husker vi kristendommen, men vi har kanskje mistet språket for troen. Dermed blir handlinger meningsbærere, og kan muligens forklare hvorfor kirkelige handlinger fremdeles står sterkt, eller hva det er som gjør at nesten enhver nordmann kan stå og synge «Deilig er jorden» med stolthet og hengivenhet hver jul.

I situasjonen kirken står overfor, kan vi velge å omtale glasset som halvfullt eller halvtomt. Williams ville sikkert proklamert halvfullt. Når bortimot halvparten av Norges befolkning fremdeles sier at de tror på Gud, burde kirker over hele Norge våkne. Her ligger masse uutnyttet potensial.

Når min venninne føler at hun ikke passer inn i kirken, er det kirken som har gjort seg snever, utilgjengelig og homogen.

Når oppvekstvilkår, kunnskap og en ferdig utviklet tro er oppfattede kriterier for de tilsynelatende utenforstående, er det ikke rart flere ikke renner inn kirkedørene. Skal kirken være rustet til sitt oppdrag om å spre evangeliet om Jesus Kristus i en post-kristen tid, må vi være forberedt på at det kan se veldig annerledes ut enn til nå.

Kanskje må vi finne et annet ord for «evangeliet», da det greske ordet og dets betydning ikke lengre er en selvfølge at folk kjenner til. Samtidig som kirken må fortsette å arbeide for å øke oppslutningen, er det viktig at den ikke ser seg blind på tall, og glemmer hva den kan bety for enkeltmennesker.

Rowan Williams får siste ord fordi han minner meg på hvorfor jeg brenner for at kirken skal nå flere:

– Jeg tror ikke på kirken fordi den er suksessfull Jeg tror på kirken fordi jeg tror at Gud vil fortsette å strekke ut hånden sin til mennesker, uansett hva som skjer.