Vær konstruktiv. Det er selvsagt greit å være misfornøyd, men om du kun skriver at «alle politikere er dumme og tar elendige avgjørelser», er det ikke så enkelt for oss å hjelpe deg. Det er lettere å oppnå resultater om du gir oss noe å jobbe med.

Vær konkret. Prøv å være presis når du forteller oss hva som kan forbedres. Det er for eksempel lettere å hjelpe deg om du forteller at din lokale svømmehall bør åpne én time tidligere på lørdager, enn om du sier at fritidstilbudet i Bergen kommune generelt sett er for dårlig.