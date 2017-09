Kampen mot mobbing er høyt på agendaen min.

Den siste uken har vi igjen fått høre historier om hvor forferdelig det kan gå når barn utsettes for mobbing. Det er umulig å se Brennpunkts historie om Arnar og Mia uten å reagere med sorg og fortvilelse. Både over hvor mye ødeleggelse mobbing kan forårsake, men også over at de ikke fikk den hjelpen de trengte. Det skal ikke skje.

Trude Helén Hole skriver i Bergens Tidende 20. september at vi må sørge for at nulltoleransen vi har for mobbing i skolen ikke bare eksisterer på papiret. Jeg er helt enig. Og det har også vært en av regjeringens store prosjekter. Når Hole etterlyser mer konkrete tiltak, mistenker jeg derfor at hun kanskje ikke har satt seg godt nok inn i regjeringens mobbepolitikk.

Hole skriver at barn som ikke slutter å mobbe, bør bytte skole. Det er urimelig at ofre kan bli kasteballer i systemet. Det er jeg også enig i. Det er også grunnen til at vi har gjort dette tydelig overfor skolene. I de få tilfellene der det ikke finnes andre løsninger enn at noen flytter, bør det være mobberen – ikke den som blir utsatt for mobbingen – som skal måtte bytte skole. Jeg tror imidlertid at dette bare unntaksvis er løsningen. Det finnes en lang rekke tiltak som skolene bør iverksette før flytting er aktuelt.

Hole skriver videre at Elevundersøkelsen må endres. Denne undersøkelsen er det viktigste verktøyet vi har for å kartlegge mobbing og krenkelser i skolen. I 2013 ble kartleggingen gjennom Elevundersøkelsen endret. Det kan ha vært forklaringen på at mobbetallene falt. I 2016 ble derfor undersøkelsen endret på nytt. De mobbetallene vi opererer med nå gir derfor et så riktig bilde som mulig, slik Hole etterlyser. De avdekker mobbing fra medelever, voksne, digital mobbing og en kombinasjon av disse.

Vi har også, som Hole etterspør, gjort det mulig for Fylkesmannen å bøtelegge kommuner som ikke gjør det de skal for å bekjempe mobbing. Dagbøter er et viktig virkemiddel for å presse frem endring i de tilfellene hvor det er nødvendig.

Hole anbefaler også at det settes mer trykk på psykisk helse og livsmestring i skolen. Jeg er enig i at større fokus på disse temaene også vil virke mobbeforebyggende. Det er også grunnen til at vi i arbeidet med fornyelsen av fagene i skolen har bestemt at folkehelse og livsmestring er ett av tre tverrfaglige temaer som skal inn i skolen.

Vi har nå et regelverk som gjør at lærere, skoler og kommuner må ta tak i mobbing med en gang. Og vi har et sikkerhetsnett som tar barnas og familienes side hvis skolene og kommunene ikke gjør det de skal.

Hele formålet med dagens mobbepolitikk er nettopp at det ikke lenger skal være mulig å snu seg vekk.