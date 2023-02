Gode grunner til mobilfrie skoler

Mindre mobilbruk i skolen er bra for barnas læringsevne, motvirker mobbing og utjevner sosiale forskjeller.

Mobilfri skole kan bidra til mindre mobbing og trakassering, skriver innsenderen.

Thor Haakon Bakke Gruppeleder, Miljøpartiet De Grønne i Bergen

En serie saker i BT den siste tiden viser gremmelige eksempler på konsekvensene av økt mobilbruk i skolen. Voldelige videoer, nakenbilder og grov hets florerer blant 8.-klasseelever på en Bergens-skole.

Noen skoler løser utfordringene med mobilforbud, et tiltak som Frankrike har innført på nasjonalt nivå og med gode resultater. Vi mener det bør innføres på alle barne- og ungdomsskoler i Bergen, kombinert med bedre opplæring for å øke elevenes digitale kompetanse.

Ikke all skjermtid er skadelig, åpenbart, men når smarttelefoner introduseres så tidlig i et barns liv og brukes så ukritisk, kan det få svært uheldige konsekvenser.

Mobiltelefoner kan blant annet forstyrre elevenes oppmerksomhet og svekke læringsevnen. Mange barn har også mye skjermtid hjemme. Skolen bør derfor heller være et fristed hvor læring og aktivitet står i sentrum.

For de yngste barna kan digitale hjelpemidler som skolen selv ikke tilbyr, være noe man enten har eller ikke har, og mobilfrie skoler kan være et sosialt tiltak som minsker forskjeller blant elever i tidlig alder.

Mobilfri skole kan også bidra til mindre mobbing og trakassering: Et prøveprosjekt med mobilfri på Kjøkkelvik skole viste gode resultater, med godt læringsmiljø og mindre mobbing.

Mye av innholdet som deles blant medelever i skolen, er dessuten verken sunt eller trygt for de yngste. MDG mener at skolen bør legge til rette for bedre opplæring i digitale hjelpemidler for å øke elevenes digitale kompetanse. Det handler om opplæring i kildekritikk, men også grensene for hva som er greit å trykke seg inn på på telefonen.

På internett er det sjelden aldersgrenser som faktisk funker. La oss gjøre skolene fri for mobiler, til det beste for elevene.