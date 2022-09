Har byrådet glemt garantiene til Fyllingsdalen?

Det er grunn til å minne om de garantier som tidligere har vært gitt.

«Sagaen om Fyllingsdalen kulturhus har nå fått et nytt, trist, kapittel», skriver innsenderne. Skissen viser det planlagte Fyllingsdalen Kulturhus.

Per Kragseth Styreleder i Fyllingsdalen Kulturråd

Torstein Røed Nestleder i Fyllingsdalen Kulturråd

Den over 50 år gamle sagaen om Fyllingsdalen kulturhus har nå fått et nytt, trist, kapittel. Byrådet la i dag frem sitt forslag til bybudsjett for 2023–2026. I dette forslaget er byggingen av Fyllingsdalen kulturhus foreslått utsatt til 2026. Når dagens byråd foreslår utsettelse av byggingen, er dette et bekymringsfullt signal. Vi ønsker fortgang i prosjektet, og er nå urolige for kulturhusets videre skjebne.

Det er grunn til å minne om de garantier som tidligere har vært gitt. 26. mars 2017 (fem år siden) står daværende byrådsleder Harald Schjelderup, sammen med flere byrådskollegaer, frem i BT og garanterer nytt kulturhus. «Ingenting skal kunne velte planene», uttalte Schjelderup den gang. Ingenting – smak litt på det ordet! Klarere kan det ikke sies.

Per Kragseth og Torstein Røed, styreleder og nestleder i Fyllingsdalen Kulturråd, er skuffet over utsettelsen.

Vi er skuffet over byrådets forslag. Fyllingsdølene har ventet i 50 år på sitt kulturhus. Hadde Fyllingsdalen vært by, ville den vært større enn Hamar og Lillehammer. Kan vi tenke oss slike byer uten et kulturhus?

Fyllingsdalen kulturråd kjemper for at Fyllingsdalen skal bli en komplett bydel, med et kulturliv som får den plassen bydelen fortjener. Det har den ikke i dag. Skal vi få det til, må det settes av investeringsmidler i det budsjettet bystyret skal vedta nå i høst.

Bystyret vedtok i 2018 at kulturhuset skal plasseres rett utenfor Oasen, der bussterminalen var plassert tidligere. I 2020 vant Cubus arkitektkonkurransen for kulturhuset, og planene er ferdige. Bussene er nå flyttet, og tomten er klar. Det er brukt store ressurser på å komme dit vi er i dag, og kulturhuset er klart for bygging.

Kulturrådet i Fyllingsdalen ber derfor om at det føres opp investeringsmidler til kulturhuset i investeringsplanen fra 2023.