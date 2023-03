Ikke vis meg hva du spiser!

Når vi eksponeres for flere hundre videoer om dagen med andre sitt kosthold, er det vanskelig å ikke bli påvirket.

Med fengende musikk og en total kalorimengde å forholde seg til, legger mange ut filmer av hva de spiser i løpet av en dag.

Julie Synnøve Thorsen Student, Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«Kan du vise hva du spiser i løpet av en dag?» Nei, det kan jeg ikke.

«What I Eat in a Day»-videoer har eksplodert på videodelingstjenesten Tiktok. Det er en trend hvor hensikten er å vise frem hva man spiser i løpet av en dag. Små klipp av frokost, lunsj og middag, med eventuelle snacks.

Det er fengende bakgrunnsmusikk, og den totale kalorimengden for dagen blir gjerne lagt til. Flere og flere av disse videoene starter også med en såkalt «body check», hvor de viser frem hvordan kroppen deres ser ut før dagen starter.

Julie Synnøve Thorsen er student i Bergen. Hun er lei av at folk deler hva de spiser på sosiale medier.

«Sånn ser jeg ut, og dette er det jeg spiser i løpet av en dag. To knekkebrød med hvitost til frokost, et eple til mellommåltid, pasta til middag og en håndfull popcorn til kveldssnacks. Totalt 1250 kalorier.»

Det er en giftig trend. Siden 2020 har det vært en ekstrem vekst i spiseforstyrrelser blant unge. Landet var nedstengt, skjermtiden gikk opp, og «What I Eat in a Day»-trenden eksploderte.

Jeg visste ikke hva kalorier var før ungdomsskolen, og tok ikke stilling til det før jeg var ferdig med videregående, men nå får barn ned i 13-årsalderen det trykket i ansiktet takket være Tiktok.

Det er naturlig å være nysgjerrig på andres livsstil. Hvordan trener de? Hvilken skole går de på? Hva spiser de? Denne trenden gir jo svar på sistnevnte. Mennesker i alle former og fasonger legger ut videoer under emneknaggen #WhatIEatInADay.

Det blir knapt med mat når tiktokerne ikke skal overskride 1250 kalorier i løpet av en dag. Innsenderen kaller trenden for «giftig».

Vi kan endelig få fasiten på hvilket kosthold som skal til for å kunne bli modell, gå ned i vekt, eller hva vi må unngå for å bli overvektig. Eller?

Et av problemene med denne trenden er at vi aldri kan være sikker på at det som publiseres, er ekte. Tittelen er kanskje «What I Eat in a Day», men om det er et realistisk bilde av personens kosthold, er tvilsomt.

Det er alltid mulig å unngå å filme et måltid, eller å ikke spise alt som blir vist. Når trenden har over en milliard visninger, må man gjøre noe unikt for å skille seg ut. Ingen vil jo se personer med normale kosthold, det blir for kjedelig.

En modell som spiser fem burgere på en dag, eller en person som lever av en energidrikk og et eple. Det er videoer som får tusenvis av visninger.

Man blir alltid fortalt at det som publiseres på sosiale medier, er falskt. Ikke tro på det du ser. Men når vi eksponeres for flere hundre videoer om dagen med andre sitt kosthold, er det vanskelig å ikke bli påvirket. Spesielt for de unge.

Etter kritikk mot trenden oppsto det «trigger warnings» før videoene startet. Advarsler om at videoene inneholdt telling av kalorier, advarsel om at dette ikke er et kosthold for alle, og så videre ... Det holder ikke med en «trigger warning»! De som oppsøker disse videoene, vil uansett ha grunnlag for sammenligning.

Dersom man søker på «What I eat in a day» på TikTok, kommer denne advarselen opp. Det er ikke nok, mener innsenderen.

«What I Eat in a Day»-videoer skaper falske forventninger. Det er ingen som kan overleve på to knekkebrød og et eple. Det er ikke slik man blir modell, det er slik man får et forstyrret forhold til mat.

Uansett om to personer hadde hatt identisk kosthold, ville ikke kroppene deres sett like ut. Vi mennesker er forskjellige, har ulikt aktivitetsnivå og trenger forskjellig kosthold.

Det er viktig at unge er klar over at denne trenden ikke er en guide for hvordan man burde spise, og at foreldre vet hva den går ut på. Og for all del, slutt med «What i eat in a day»-videoer!