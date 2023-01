«Husmorens hemmelighet» viser behovet for en samboerlov

Uten en samboerlov går mange kvinner i en fattigdomsfelle.

Øistein H. Braanen Saksbehandler i Jurk

I BTs podkast «Dommen: Husmorens hemmelighet» fortelles historien om Inga-Lisa Nydokk og «husmordommen» fra 1975.

Dommen står igjen som en av de viktigste dommene for kvinners rett til en trygg økonomisk plattform etter endt ekteskap.

48 år senere ser vi i Juridisk rådgivning for kvinner (Jurk) at muligheten for en slik trygg økonomisk plattform ved samlivsbrudd mangler for en stor gruppe kvinner, nemlig samboere. For disse haster det med å få på plass en samboerlov.

Husmordommen var banebrytende. I motsetning til slik regelen var før, kom Høyesterett til at en ektefelle kunne bli eier av felles bolig ved å passe barn og gjøre husarbeid. Retten kom til at Inga-Lisa hadde bidratt til anskaffelsen av huset, gjennom å ha muliggjort ektemannens bygging og betaling av felles bolig ved å ta seg av husarbeidet og passe parets tre barn på heltid. Dette prinsippet ble senere lovfestet, og mange kvinner har nytt godt av denne regelen ved et brudd med ektefellen.

Kvinner som er samboere, kan derimot ikke vise til en slik positiv rettsutvikling. Av de 65 prosentene som lever i et samliv, er hele 30 prosent samboere i dag. Vi har ingen lov som gjelder for det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd mellom samboere.

I saksbehandlingen ser Jurk at det som oftest er den kvinnelige samboeren som kommer økonomisk dårligere ut enn partneren sin. Når samboere går fra hverandre, skjer oppgjøret etter hvem som eier hva. Eierskap og eierandeler blir derfor avgjørende. Ved endt ekteskap, derimot, vil verdiene som blir skapt under ekteskapet, være felleseie og deles likt.

Vi erfarer at det typisk er den mannlige samboeren som står for de lønnsomme investeringene i løpet av samlivet, slik som kjøp og nedbetaling av bolig. Den kvinnelige samboeren står typisk for utgifter knyttet til barn og mat. Mannen vil da ta med seg bolig ved brudd, mens kvinnen står igjen uten noe. Realiteten uten en samboerlov er at mange kvinner går i en fattigdomsfelle.

Noen snevre og kompliserte unntaksregler for samboere er laget i rettspraksis. For eksempel gjelder husmorprinsippet også for samboere, men i motsetning til for ektefeller, er dette ikke nedfelt i lov. Reglene er vanskelig tilgjengelig, og hun må ta saken til domstolene for å bli eier av boligen. Dette er både økonomisk og følelsesmessig belastende.

«Husmorens hemmelighet» viser hvordan kampen for sameie også var en kamp for en trygg oppvekst for barna. Statistikk viser at det fortsatt i dag er slik at mor har hovedansvaret for barna etter samlivsbrudd. Det manglende økonomiske vernet til kvinnelige samboere får konsekvenser for barna, og kan i ytterste konsekvens føre til barnefattigdom.

Jurk har i årevis jobbet for å bedre samboeres rettigheter, og for en fravikelig samboerlov. I januar 2022 vedtok et enstemmig storting å utrede behovet for en slik lov. Siden har det skjedd lite.

En samboerlov vil kunne sikre samboeres rettigheter til de verdiene paret opparbeider seg som felles prosjekt i løpet av samboerskapet. I vårt forslag til samboerlov er utgangspunktet at verdien av felles bolig, innbo og kjøretøy skal deles likt når samboerne går fra hverandre.

Dersom samboerne derimot ikke vil at reglene skal gjelde for samboerskapet deres, kan de avtale at loven ikke skal gjelde for dem. En samboerlov vil sikre et minste sikkerhetsnett for livet etter samboerskapet, men også klargjøre reglene og hva som gjelder for dem ved et brudd.

«Husmorens hemmelighet» og saken til Inga-Lisa viser hvordan jussen får konkrete konsekvenser i kvinners liv og for den reelle likestillingen mellom kvinner og menn. I dag er det tusenvis av kvinnelige samboere som merker konsekvensene av den manglende lovreguleringen av det økonomiske oppgjøret ved samboerskapets slutt. Jurk mener derfor det haster å sette i gang arbeidet med en samboerlov!